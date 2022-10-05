中國漁船武裝升級！雙側裝鐵竿 企圖擋我方海巡艇強靠

澎湖海巡隊曾查扣裝設鐵竿中國漁船，鐵竿成為防衛武器。（澎湖海巡隊提供）

2022/10/05 12:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕東北季風起，澎湖海域再度出現大批中國鐵殼漁船聚集，更令我方漁民震驚的是，漁船武裝明顯升級，兩側都加裝鐵桿，明顯是為了防止我方巡防艇強靠取締；澎湖海巡隊表示，現在中國鐵殼漁船忌憚海巡隊取締，都在禁制海域外。

澎湖漁民表示，10月3、4日連續2天，都發現大批中國鐵殼漁船，數量約有10多艘，更令人震驚的是鐵殼船兩側還懸掛鐵竿，外型就像展翅高飛的雄鷹，在海面上相當顯眼，根據漁民提供的經緯度，澎湖海巡隊掌握到是無船名中國漁船，在姑婆嶼西北27.8浬，另一艘是中國閩龍漁05085號，在姑婆嶼西北25.4浬。

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由於中國鐵殼漁船挾船堅之利，常傳出不服取締，衝撞我方巡防艇，但都必須以船頭衝撞，形成兩側船翼防守力較為薄弱，因此我方巡防艇以玻璃纖維製造，機動性較快，常以強靠方式在兩側船翼登船控制，現在中國鐵殼漁船兩側加裝鐵竿，就是希望破壞玻璃纖維船體，讓我方巡防艇忌憚，不敢任意靠近登船。

針對近日中國鐵殼漁船動向，澎湖海巡隊表示都已經掌握，但因都在我國禁制海域外作業，因此無法進行取締，顯示中國鐵殼漁船對我方海巡取締相當忌憚，不敢任意越界作業，但海巡隊提醒漁民如果與中國漁船發生衝撞或其他衝突，都可尋求海巡隊協助解決；至於中國鐵殼漁船加裝鐵竿，澎湖海巡隊也曾查獲到案，將視現場狀況隨時因應。

中國漁船兩側加裝鐵竿，外型就像展翅雄鷹相當明顯。（民眾提供）

中國鐵殼船加裝鐵竿，就是防止我方海巡艇強靠控制。（澎湖海巡隊提供）

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