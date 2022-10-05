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    登山女神被爆不倫已婚富商 最新近況曝光

    曾登頂世界最高峰聖母峰以及無氧登上世界第二高峰K2的台灣知名登山好手曾格爾，今（5）日被週刊爆出介入已婚富商家庭。（資料照，曾格爾提供）

    曾登頂世界最高峰聖母峰以及無氧登上世界第二高峰K2的台灣知名登山好手曾格爾，今（5）日被週刊爆出介入已婚富商家庭。（資料照，曾格爾提供）

    2022/10/05 12:31

    相關新聞請見︰

    登山女神被爆介入富商雙人枕頭 原配提告求償200萬

    〔即時新聞／綜合報導〕曾登頂世界最高峰聖母峰以及無氧登上世界第二高峰K2的台灣知名登山好手曾格爾，今（5）日被週刊爆出介入已婚富商家庭，不過目前還在尼泊爾攀登馬那斯魯的曾格爾，近日恰好遇上大雪崩，截至目前尚未對外做出回應，粉專最新發文也停在本月2日。

    現年29歲的台灣著名登山家曾格爾因亮麗外型，及屢屢創下世界新紀錄為人熟知，她立志在30歲之前完攀14座8000公尺高峰，先前也曾為了攀登頂峰對外募資。近日她持續在尼泊爾攀登世界第8高峰馬那斯魯（Manaslu），但本月2日下午她在粉專PO文指出，當天上午大本營遇到大雪崩，多達40幾個帳篷毀損，且前一晚還再度降下大雪。所幸她所在的的營地是最遠的，當天她也表示會等待雪況穩定再繼續向上攀登。

    不過當她還在國外嘗試攀登馬那斯魯的新頂峰時，今日也被週刊爆出，先前曾出軌一名已婚富商，在今年9月還被富商太太提告求償200萬元。太太稍早也透過律師發出聲明，指曾格爾為達到成就其個人登山的募款目的，以情色誘惑她先生，意圖獲得她先生的人脈與捐款（且已經達成部份目的），不當行徑嚴重侵害她和她的家庭。據悉，士林地院9月27日收案，排定11月28日首度開庭。

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