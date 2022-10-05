台東民宿傳噪音 里長勸導竟遭老闆勒頸摔倒、壓制在地

台東市豐原里長施學志勸導噪音被毆傷，目前仍坐輪椅。台東市多位里長今天到市公所譴責暴力。（記者黃明堂攝）

2022/10/05 11:48

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市豐原里某民宿日前遭檢舉噪音，里長施學志到場處理，遭到從員警退休經營民宿的老闆毆傷，今天上午約20名台東市里長、市代表，以及市長張國洲、縣議長吳秀華、縣議員陳銘風和王文怡等人共同譴責暴力。民宿黎姓老闆則指對方先出手，雙方互控傷害，由警方處理。

本月1日晚間10點多，豐原里里長施學志接獲里民反映指有1間民宿還有客人在唱歌，且音量太大聲，吵到他們無法休息。他前往規勸，卻演變成全武行，施學志身體多處受傷，右腳需開刀無法行動，里長聯誼會今天聲援譴責暴力。

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台東市里長聯誼會發布聲明稿表示，聯誼會員豐原里長施學志接獲民眾陳情，里內民宿業者深夜歡唱造成噪音，嚴重影響附近居民安寧，里長身著背心，前往了解，到達現場立即遭民宿業者勒頸摔倒，並壓制在地揮拳重毆，致里長身體多處受傷，雙腳無法行動，聯誼會深深覺痛心，全力聲援，遣責暴力。

建農里長林金寶表示，村里長是無給職，僅有村里事務補助費，須經民主洗禮選出，工作包山包海，任憑風吹雨打，從基本的里內環境整治，到死貓死狗，街頭巷尾吵架，都由里長排解，一直到里內建設爭取，與各政府協商各項政策及施政方針，都有里長的身影。里長出面排解糾紛，到場立即被暴力相對，里長的權益在那裡？是否符合執行公務，保障權益為何？

台東縣警局發布新聞稿回應，台東警察分局豐里派出所10月1日晚上10時許接獲報案，在台東市中華路4段有民眾酒後衝突，經員警到場處理，因有妨害安寧情事，施姓與王姓民眾前往勸導，與黎姓屋主3人因故發生口角，進而產生肢體衝突。

警方表示，員警將雙方帶往派出所後，黎、王2人仍持續爭吵，警方為避免持續衝突，故將黎、王2人分別留置在所內不同的戒護區，並依傷害及妨害名譽等罪嫌偵辦。

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