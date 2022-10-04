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    砰！中壢自助洗車場噴出火柱 業主火大：這裡不是改裝場

    男子在洗車場改車釀成引擎起火，業者怒轟洗車場非個人改裝場。（記者李容萍翻攝）

    男子在洗車場改車釀成引擎起火，業者怒轟洗車場非個人改裝場。（記者李容萍翻攝）

    2022/10/04 21:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區榮民路上一家自助洗車場業者，今（4）日上午在自家洗車場臉書粉絲頁PO文並附上影片，指出一名男子3日晚間將車輛在停在自助洗車場內，卻在現場進行維修及改車行為，過程中，引擎室突然「砰！」一聲爆炸，當下冒出熊熊火柱，男子立即衝出洗車場找到滅火器滅火，在桃園市消防局消防車趕抵現場時，火勢已經撲滅。

    對於自家洗車場發生火警意外，洗車場業者相當火大，今天上午PO文並附上監視器拍下1分鐘左右的影片，怒轟如此危險行為非常可惡、洗車場絕對不是個人改裝廠，再次強調「我們不歡迎到現場進行維修、換機油、改裝行為的車輛，這裡是洗車場。雖然昨天沒釀成更嚴重的災害，但是這樣危險行為非常可惡，你不專業跟不負責，請你找專業的修車廠去處理吧…」。

    PO文還補充：「詢問過專業人士，油類火災切勿使用高壓水槍，只會更大，只能慶幸他用了泡沫滅火（正確選擇）」。

    該影片中，可見一名男子打開引擎蓋正在進行改裝車輛，突然「砰！」一聲發生爆炸，引擎室隨即冒出熊熊火光，當時旁邊還有一輛車疑似是男子的友人，男子也立即大喊趕快找滅火器滅火，所幸意外並無造成任何人員受傷。

    此PO文引起網友熱議、驚訝，有網友說，「扯爆了」、「注意這個男人太狠了」，有網友表示，洗車到一半，突然想吃串燒嗎？也有網友酸說，「這才是真正爆改，夠兇狠」、「車還開得走？」

    男子在洗車場改車釀成引擎起火，業者怒轟洗車場非個人改裝場。（記者李容萍翻攝）

    男子在洗車場改車釀成引擎起火，業者怒轟洗車場非個人改裝場。（記者李容萍翻攝）

    男子在洗車場改車釀成引擎起火，業者怒轟洗車場非個人改裝場。（記者李容萍翻攝）

    男子在洗車場改車釀成引擎起火，業者怒轟洗車場非個人改裝場。（記者李容萍翻攝）

    男子在洗車場改車釀成引擎起火，整個引擎付之一炬。（記者李容萍翻攝）

    男子在洗車場改車釀成引擎起火，整個引擎付之一炬。（記者李容萍翻攝）

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