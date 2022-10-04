喪家傻眼！靈堂簽名簿赫見「蔡英文、拜登、習近平」

喪家在簽名簿上發現被簽了「拜登、習近平、賀錦麗、朴槿惠」等各國大咖元首姓名，當場看傻眼。 （賴清美提供）

2022/10/04 10:49

〔記者湯世名／彰化報導〕甚麼鬼？彰化縣和美鎮1名86歲謝姓老翁日前壽終正寢，喪家在自家設靈堂，不少生前好友前來弔唁，並紛紛在簽名簿上簽上自己姓名，不料喪家卻發現簽名簿上被簽了「蔡英文、賴清德、拜登、習近平、賀錦麗、朴槿惠」等各國大咖元首，當場看傻眼，簽名簿PO上網引發網友一面倒痛批莊嚴肅穆的喪禮竟如此嘲弄，非常不可取。

彰化縣議員賴清美指出，前天她去和美鎮某喪家弔唁，喪家拿著簽名簿向她抱怨，她赫然在簽名簿上看到各國重量級政治人物一字排開，包括有美國總統拜登、中國國家主席習近平、南韓前總統朴槿惠、美國副總統賀錦麗、美國前總統歐巴馬夫婦等人，另一頁還有蔡英文總統、賴清德副總統，讓她看傻眼。喪家說，只有第1行簽名者的姓名是真的，後面一整排應該全部都是假的。她不認識簽名者，但這種行為相當不可取，對喪家來說極不尊重。

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賴清美說，之前還有一位也是多次在別人的喪禮中亂簽名，且字跡潦草到有如鬼畫符，後來因案入獄服刑，沒想到現在又來一個，這麼莊嚴肅穆的場合，怎會有人這樣開玩笑，且還自認為可以代表別人。就像之前她曾看過有人代簽總統蔡英文、立法院副院長蔡其昌、前考試院長姚嘉文，她不相信這些代簽名的人認識這些政治人物，或是真的可以代表這些政治人物來簽名。

賴清美把照片PO上網，引發大批網友熱論，有人直呼「這是什麼鬼東西？天下事無奇不有！還有人指出，這是把家屬莊嚴肅穆的喪禮當作笑話全集在寫，非常不可取。另有網友戲稱「不及格，沒看到俄羅斯總統普廷，也沒有烏克蘭總統澤倫斯基」。

之前某喪家簽名簿被簽了「蔡英文、姚嘉文」等人姓名，網路笑稱字跡潦草有如鬼畫符。 （賴清美提供）

之前某喪家簽名簿被簽了「蔡英文、蔡其昌」等人姓名，網路笑稱字跡潦草有如鬼畫符。 （賴清美提供）

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