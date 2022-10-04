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    柯文哲、江和樹競選布條被挖臉 台中警調監視器追查

    台中第13選區民眾黨市議員參選人江和樹和黨主席柯文哲的競選布條遭破壞，兩人臉部都被挖掉。（記者陳建志翻攝）

    台中第13選區民眾黨市議員參選人江和樹和黨主席柯文哲的競選布條遭破壞，兩人臉部都被挖掉。（記者陳建志翻攝）

    2022/10/04 08:24

    〔記者陳建志／台中報導〕台灣民眾黨台中第13選區市議員參選人江和樹懸掛在霧峰吉峰路一處私人土地圍籬上的選舉布條，2日被民眾發現黨主席柯文哲和江和樹的臉部都被蓄意挖掉破壞，因已經不是第一次被破壞，已經向霧峰分局報案，也希望民眾能保持理性。

    民眾黨參選人江和樹表示，前天下午2點多接獲支持者電話，表示一面掛在霧峰吉峰路，印有他和黨主席柯文哲人像的競選布條，兩人的臉部都被刻意挖掉，因當時在辦活動無法趕到現場，請民眾將布條拿到服務處給他。

    江和樹表示，之前自己懸掛在霧峰民生路的布條也曾經被破壞，後來警方查出是一名70多歲老伯所為，因對方一再表示歉意，後來開庭時就當庭原諒他撤回告訴。

    江和樹表示，沒想到這次整個臉都被挖掉，強調懸掛布條的地方是私人土地，除了他還有其他的候選人也有懸掛，但只有他的被破壞，不知道為何單獨針對他？並說除了這面布條，附近也有好幾面布條之前也被吐檳榔汁，已經向警方報案，強調選舉公平競爭，希望大家能保持理性。

    霧峰分局吉峰派出所表示，有接獲江和樹告知競選布條遭人破壞，但還未正式完成報案，不過已經派員警到場查看，當時被破壞的布條並不在現場，將調附近閱監視器追查釐清。

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