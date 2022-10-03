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    首頁　>　社會

    通訊行人頭老闆被圍毆致死 5惡煞傷害致死判刑

    鍾姓通訊行名義負責人遭活活打死，警方案發後逮捕涉案人員。（資料照）

    鍾姓通訊行名義負責人遭活活打死，警方案發後逮捕涉案人員。（資料照）

    2022/10/03 15:49

    〔記者王定傳／新北報導〕新北市中和區一家通訊行鍾姓人頭老闆，今年2月遭通訊行實際負責人詹姓男子等人，持鋁棒活活打死，新北地院審理後依傷害致人於死罪，判處詹男等5人4年至9年10月不等徒刑，可上訴。

    檢警調查，鍾男因有辦貸款需求，因此與詹男合作，擔任通訊行名義負責人，並住在通訊行內，受詹男指揮處理工作及雜物，藉此營造鍾男有正當工作、收入，以便日後能順利向銀行申請貸款。

    檢警調查，今年2月11日凌晨4時許，詹男與陳姓員工竟找來同夥持鋁棒圍毆鍾男，直到早上8時許，眾人發現鍾男身體有異狀，合力把他搬上車後，由陳男開車送醫急救。

    不過，鍾男仍因生前遭多次毆打，造成肢體嚴重鈍傷，而大面積深層肌肉層損傷，引發橫紋肌溶解症，導致代謝性衰竭到院前心跳停止死亡。

    檢警調查，詹男等人留在通訊行清理現場，並將鍾男的衣物、拖鞋、球鞋、通訊行內監視器主機外殼及行凶的鋁棒等物，全都丟棄在垃圾場，警方一一揪出涉案人員。

    檢方偵辦時，詹男辯稱被害者死亡與他們無關，檢方不採信，依傷害致死罪嫌起訴詹男等5人，並以5人多次毆打鍾男致死，犯後否認犯行、未積極與家屬和解或賠償，惡性重大且犯後態度不佳，請求從重量刑。

    法院審理時，詹男等5人均認罪，合議庭審酌共犯之一的林男因礙於同夥壓力，若不參與，恐自身亦遭不利對待，才參與傷害行為，且他僅持鋁棒打被害人臀部，犯後亦始終坦承客觀上有參與傷害行為，未有明顯推諉卸責，其於本案中所呈的主觀惡性非重，手段亦非至劣，依刑法59條減刑。

    合議庭斥責詹男等人所為造成被害者生命法益不可回復的損害，並致被害人家屬與正值青壯的被害人永別傷痛，雖有表達悔意，且有意與被害人家屬和解，但被害人家屬心中傷痛迄今難以撫平，並無和解意願，亦無法諒解，因此判處詹男與另一名鍾姓共犯各9年10月徒刑、陳男8年10月徒刑、林男4年徒刑、潘男9年6月徒刑，可上訴。

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