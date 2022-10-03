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    到小琉球住霸王民宿？ 業者追到港口要錢驚動警察

    到小琉球住霸王民宿？業者一度報警並追到港口要錢。（民眾提供）

    到小琉球住霸王民宿？業者一度報警並追到港口要錢。（民眾提供）

    2022/10/03 16:53

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕國旅盛行，不少遊客都會選擇屏東小琉球，日前花東地區發生強震重創花東交通，更有許多原本欲前往花東旅遊民眾臨時更改行程轉往小琉球渡假，但人多也出現溝通落差，傳出有小琉球民宿業者因民眾住宿未付款，擔心旅客搭船走人，竟一大早就追到港邊，要消費者如實付錢，但此案驚動警察，在人來人往的港邊引來側目。

    警方表示，東港分局琉球分駐所昨天上午有一名蔡林姓婦人報案，稱一群遊客約30人於10月1日入住其經營的民宿「夢幻漁村」，但住客並未付款，且疑似在房間內放鞭炮；業者隔天到民宿前觀看，不僅住客已離開，且房內一片狼籍，當下令業者覺得相當不佳。

    警方獲報前往了解，至港邊找到住客林姓男子等人。林男表示，電視面板龜裂情形係入住時就有，而房間內之所以會遺留鞭炮，是前一天報海邊放完所帶回，並非在房內放鞭炮，且住宿費用已透過民宿的官方LINE帳號告知，請業主提供匯款帳戶，然業主未予回覆。

    警方再向夢幻漁村民宿了解LINE官方帳戶係蔡林姓婦人的兒子蔡男經營，但因蔡男與母親未事先溝通好，導致其母誤認住客不願付款，且經連繫後住宿費用均已繳清完畢，警方亦未發現有遊客吸毒及不法情事。

    對此，蔡男受訪時表示，由於到小琉球要搭船，一般為體貼客人舟車勞頓，不會在入住當天就收款，而是在退房當天才收住宿費，長久下來並未有什麼問題，但這批客人入住後，一大早就僅留下鑰匙離去，由於行李亦被拿走，顯然已要離開，但尾款逾萬元當時尚未付款，也因此媽媽才緊張地報案並追到港邊，所幸成功收款，了結這樁事件。

    到小琉球住霸王民宿？業者一度報警並追到港口要錢。（民眾提供）

    到小琉球住霸王民宿？業者一度報警並追到港口要錢。（民眾提供）

    房內相對凌亂。（民眾提供）

    房內相對凌亂。（民眾提供）

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