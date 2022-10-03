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    男無照駕駛自撞害8月大兒子腦傷嗆奶亡 被妻提告判拘75天

    基隆地院近日審結，依觸犯過失致死罪判處林男拘役75天，得易科罰金，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，依觸犯過失致死罪判處林男拘役75天，得易科罰金，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

    2022/10/03 16:32

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕林姓男子無照駕車載岳母、妻子及兒子、女兒，行經新北市八里區中華路一段往關渡橋方向時，因未注意前方臨停的聯結車而直接撞上，其中2個月大的男嬰腦部嚴重受創，而他於6個月後，因溢奶急救不治身亡。林妻憤而對丈夫提告。基隆地院依觸犯過失致死罪判處林男拘役75天，緩刑2年。

    檢警調查，2019年11月17日，無照駕車的林男因未注意車子右側車身已駛出道路邊線，車頭右側直接撞上臨停路旁的聯結車左側車尾。車內5人均受傷，但2個月大的男嬰頭部嚴重受創，顱骨骨折、蜘蛛膜下腔出血、腦出血、水腦症及癲癇等傷害，經搶救之後接受顱內壓監視器置放、腦室腹腔引流術等治療出院，但仍因受腦傷導致生理功能不良。

    男嬰於隔年5月12日清晨，在住處溢奶、嗆奶，導致奶製品吸入呼吸道內，因腦損傷、窒息、呼吸衰竭而死亡。

    法院調查認為，林男無照駕車發生車禍，導致男嬰腦部受到嚴重損傷，進一步引發溢奶、嗆奶等狀況，搶救無效身亡，其行為實有不該；但考量林男為男嬰之父，亦承受失去至親的精神痛苦，犯後坦承犯行，判處拘役75天，得易科罰金7萬5千元，緩刑2年，以啟自新。

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