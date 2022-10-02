致力奈米流體熱傳研究 約旦籍高級工程師獲移民署「梅花卡」

莫安柏（右）申獲移民署梅花卡，開心與妻子合照。（記者王冠仁翻攝）

2022/10/02 12:52

〔記者王冠仁／台北報導〕約旦籍高級工程師莫安柏（Mohammed Amer），致力於奈米流體熱傳、熱交換器及結霜除霜等熱源研究，在2015年來台攻讀機械工程學碩士；他目前不僅受聘於電機公司，還在今年初取得兩項發明的專利。他以「高級專業人才」身分向移民署申獲外僑永久居留證「梅花卡」，開心地將妻子接來台灣居住，也凸顯出台灣重視高級人才的實際作為。

移民署指出，莫安柏來自約旦，精通阿拉伯語、英語與中文，他是一名機械工程學博士，致力於奈米流體熱傳、熱交換器及結霜除霜等熱源研究，研究內容包含可用於生產筆記型電腦風扇及馬達的散熱模組、通風與空氣淨化等解決方案。

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莫安柏2015年來台攻讀大學機械工程學碩士，在台期間也取得博士學位，目前他任職於某電機公司，更於今年初取得發明兩項專利，分別是提升流量降噪的新型扇葉發明、提升流量降噪的新型扇框發明。

莫安柏不久前以「高級專業人才」身分，申獲外僑永久居留證，並將妻子接來台灣居住。

莫安柏說，他現在的工作就是推動電子冷卻技術，讓台灣處於世界領先地位，同時也發表論文20餘篇，擔任國際知名期刊審稿人。他在台生活已8年，相當喜歡台灣的好山好水，他經常跟妻子到處旅行，兩人還會騎著機車品嚐牛肉麵、珍珠奶茶等道地美食，也曾參訪國父紀念館、101大樓等知名景點。

移民署強調，政府為了延攬外國專業人才及提升國際競爭力，提供各式申請方式以利外國專業人才在台就職取得居留、永久居留。國家發展委員會為進一步放寬外國專業人才取得我國碩士以上學位得折抵申請永久居留的年限，並已修正外國專業人才延攬及僱用法，期望能夠透過多元且友善的攬才通路，為外國專業人才打造更友善的工作與生活環境。

莫安柏（右）與妻子在台遊玩。（記者王冠仁翻攝）

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