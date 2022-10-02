進入火場搶救掃QR Code掌握救災人員動向 基隆消防局添利器

基隆市消防局推出掃QR code的方式管控火場內救災人員動向，給予多一層保護。（記者吳昇儒翻攝）

2022/10/02 10:26

〔記者吳昇儒／基隆報導〕消防隊員進入火場搶救時非常危險，安全管制是否落實至關重要。基隆市消防局為維護同仁安全開發救災安全管制系統APP，利用掃描QR code方式就能管控火場內人員數量，並可在電腦上顯示氣瓶消耗狀況，能有效落實安全管制任務，給消防隊員多一層保護。

基隆市消防局指出，基隆慈雲寺此次捐贈10萬元，讓局內添購新式平板電腦、更設計管制名牌，讓開發的軟體得以應用；有別於大多數消防機關以手寫白板的管制方式，局內從2018年起就開始開發救災安全管制系統APP軟體應用於火場，並持續加強外勤消防人員軟體操作訓練。

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據了解，這次名牌上的QR code，搭配平板電腦鏡頭掃碼功能，能快速將火場相關資訊帶入管制系統，以避免過去發生人員誤植或因不熟悉其他支援單位人員導致延誤安全管制時效。

另外，利用平時訓練測試外勤同仁在重度工作環境下空氣呼吸器消耗量，並將該數據嵌入軟體內部，計算救災人員空氣呼吸器的剩餘氣量，例如人員進入火場氣瓶約為250bar，當氣瓶下降至100bar，管制官就會呼叫該名隊員返回，再降至50bar就會要求立即離開火場。

基隆市消防局推出掃QR code的方式管控火場內救災人員動向，給予多一層保護。（記者吳昇儒翻攝）

基隆慈雲寺捐贈10萬元給消防局添購新的設備。（記者吳昇儒翻攝）

基隆市消防局推出掃QR code的方式管控火場內救災人員動向，給予多一層保護。（記者吳昇儒翻攝）

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