16歲少女北宜摔車身亡 警調查疑光頭胎惹禍送辦3人

警方查出死者周女騎乘借用的機車，車胎胎紋已近乎磨平，研判也是事故發生的原因之一，全案詢後依過失致死罪嫌送辦3人。（記者闕敬倫翻攝；本報合成）

2022/10/01 19:50

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市北宜公路昨天驚傳死亡車禍，16歲周姓少女早上9時許騎車兜風途經北宜路七段，疑過彎打滑自摔，與對向水泥預拌車對撞遭輾，送醫仍回天乏術，今下午在萬芳醫院刑事相驗。警方後續通知相關人等到案，發現周女所騎機車是林姓男友幫忙借取，輪胎已成「光頭胎」，幾乎無摩擦力，遂將林男、張姓車主以及鄭姓水泥預拌車司機依過失致死罪嫌移送法辦。

昨天凌晨，周女在IG發現時動態預告，早上要騎車到北宜公路「當屁孩練卡普（壓車過彎）」，9點多行經北宜公路32k大桉彎打滑自摔，連人帶車衝往對向車道，與水泥預拌車對撞；警、消人員獲報到場，周女口、鼻仍大量出血，漸失生命徵象，緊急送到萬芳醫院搶救，仍不治身亡。

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警方昨陸續通知家屬到醫院相認，今下午報請檢方完成刑事相驗，經查50歲水泥預拌車司機鄭男酒測值為0，並進一步查出死者周女並非騎乘林姓男友的機車，而是林男幫她向18歲張姓男子借用，詳細檢視該部機車，車胎胎紋已近乎磨平，研判也是事故發生的原因之一，全案詢後將林男、張男以及鄭男依過失致死罪嫌函送台北地檢署偵辦。

警方查出死者周女騎乘借用的機車，車胎胎紋已近乎磨平，研判也是事故發生的原因之一，全案詢後依過失致死罪嫌送辦3人。（記者闕敬倫翻攝）

16歲周姓少女昨天騎車途經北宜路七段，疑過彎摔車對撞水泥預拌車，送醫後不治。 （記者闕敬倫翻攝）

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