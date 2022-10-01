模仿日本A片？採耳師「專屬特別服務」 性侵女客宣稱鬼迷心竅

胡男性侵害女客人的惡行，情節類似日本「整體師」系列的A片。（示意圖）

2022/10/01 16:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕胡姓男子是中市一家美容院的「採耳師」，女子小芳去年4月18日消費時疲憊而熟睡，胡男趁機猥褻，還喃喃自語說「我被迷惑了，不是故意的」，見小芳無反應，他變本加厲，宣稱自己「鬼迷心竅」並性侵害小芳，事發後胡男宣稱是「做一些專屬特別服務」，願意賠償、向小芳下跪道歉，「我後悔、真的一直打自己巴掌」，但法院審理時，他又全盤否認犯行，法官不採信辯詞，依乘機性交罪判刑3年6月，可上訴。

判決書指出，性侵害結束之後，胡男心虛試探詢問小芳（化名），「剛剛有沒有怎樣，有沒有嚇到？」，已察覺異狀的小芳，此時感到害怕而假意回稱，「剛剛我睡著了，你剛剛做了什麼？」，胡男答覆，「妳真的很想知道嗎？對我來說不怎麼樣，對妳來說很嚴重」，小芳又問「怎樣嚴重法？」，胡男又說「妳不知道最好」，小芳離開後，先向男友描述過程，再向警方報案。

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台中地院審理時，胡男否認犯行，他宣稱是按摩時不慎碰到小芳的隱密處，小芳所在是玻璃透明的空間，旁邊區域也都有人在美容，小芳如果不舒服，可隨時起身離開，另外，小芳當時穿牛仔褲，警政署鑑定書顯示，小芳身上並未驗出他的殘留DNA，小芳事後還在店內停留40幾分鐘，並無任何異狀，這只是一起消費爭議，並非性侵害。

小芳則說，當時美容按摩時，胡男說「為什麼妳都沒有舒服的聲音？」，「妳張嘴呼吸完很性感」，她當時就覺得很不舒服，性侵害前後，胡男還自言自語說，「我被迷惑了」、自己「鬼迷心竅」，她當時嚇得不敢輕舉妄動。

法官認為，事發之後，胡男打電話約小芳見面，宣稱是「做一些專屬特別服務」，還傳送訊息，願意向小芳下跪與賠償道歉，「我30多歲了、工作真的對我很重要，我是真的想要好好處理」、「我今天哭了、一度自責的崩潰，我後悔、真的一直打自己巴掌，我真的拜託妳，求求妳，給我的人生一次機會」、「我下跪磕頭死也還不了這個恩情」。

法官認為，胡男傳送的簡訊，是性侵害的「補強證據」，胡男辯解不足採信，依乘機性交罪判刑3年6月，可上訴。

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