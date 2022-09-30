查緝非法外勞 新北移民官偕警查獲64人 雞肉加工廠逮3逃逸船員

移民署新北專勤隊近日會同新北市政府警察局及勞工局前往轄內工廠、工地等熱點，總計查緝12處，取締48名違法外國人、14名非法雇主及2名非法仲介。 （記者闕敬倫翻攝）

2022/09/30 22:27

〔記者闕敬倫／新北報導〕移民署新北專勤隊近日掌握轄內非法外來人口滯留情資，會同新北市政府警察局及勞工局前往轄內工廠、工地等熱點，總計查緝12處，取締48名違法外國人、14名非法雇主及2名非法仲介，昨日還在新北某雞肉加工廠查獲3名逃逸的印尼籍外國船員，詢後全依違反就業服務法移送勞政機關裁處，日後將持續溯源，追查幕後不法集團。

不捕漁改煮雞 煙燻雞全出自逾期印尼船員之手

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新北市移民專勤隊日前接獲線報，新北市轄內一處雞肉加工廠疑有多名外來人口從事非法工作，移民官會同警方前往現場，以優勢人力包圍工廠，沒想到外來人口仍不為所動，強裝冷靜處理待烹調的雞隻，經查證身分發現3名男性曾擔任船員，為逾期未歸的印尼籍外僑。

移民官和警方共同調查，雞肉加工廠內沒有本國人士在場指揮，但全場從雞隻清潔、鍋爐煮雞、煙燻一直到包裝出貨等流水線，全由逃逸移工自午夜0時到上午8時一手包辦，後續將3名逃逸印尼人帶返偵辦。

新北市專勤隊指出，在台違法外來人口對國人生活安全及就業影響重大，呼籲國人聘僱非法逃逸移工前應積極查證身分，切勿僱用身分不明的外籍人士，以免遭地方勞政機關依違反就業服務法裁罰15萬元以上至75萬元以下罰鍰；若5年內再次犯案，更恐遭處3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金，移民署將持續會同轄內治安機關不定期查察，取締不法雇主，展現執法決心，共同營造安全的生活環境。

新北市移民專勤隊昨天會同警方前往某雞肉加工廠，在廠查獲3名曾擔任船員、逾期未歸的印尼籍外僑。（記者闕敬倫翻攝）

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