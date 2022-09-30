查緝非法外勞 新北移民官偕警查獲64人 雞肉加工廠逮3逃逸船員
2022/09/30 22:27
〔記者闕敬倫／新北報導〕移民署新北專勤隊近日掌握轄內非法外來人口滯留情資，會同新北市政府警察局及勞工局前往轄內工廠、工地等熱點，總計查緝12處，取締48名違法外國人、14名非法雇主及2名非法仲介，昨日還在新北某雞肉加工廠查獲3名逃逸的印尼籍外國船員，詢後全依違反就業服務法移送勞政機關裁處，日後將持續溯源，追查幕後不法集團。
不捕漁改煮雞 煙燻雞全出自逾期印尼船員之手
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新北市移民專勤隊日前接獲線報，新北市轄內一處雞肉加工廠疑有多名外來人口從事非法工作，移民官會同警方前往現場，以優勢人力包圍工廠，沒想到外來人口仍不為所動，強裝冷靜處理待烹調的雞隻，經查證身分發現3名男性曾擔任船員，為逾期未歸的印尼籍外僑。
移民官和警方共同調查，雞肉加工廠內沒有本國人士在場指揮，但全場從雞隻清潔、鍋爐煮雞、煙燻一直到包裝出貨等流水線，全由逃逸移工自午夜0時到上午8時一手包辦，後續將3名逃逸印尼人帶返偵辦。
新北市專勤隊指出，在台違法外來人口對國人生活安全及就業影響重大，呼籲國人聘僱非法逃逸移工前應積極查證身分，切勿僱用身分不明的外籍人士，以免遭地方勞政機關依違反就業服務法裁罰15萬元以上至75萬元以下罰鍰；若5年內再次犯案，更恐遭處3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金，移民署將持續會同轄內治安機關不定期查察，取締不法雇主，展現執法決心，共同營造安全的生活環境。