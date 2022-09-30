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    台中1年死傷上千外送員 警局辦「死亡陰影區」宣導道安

    外送員於警備車內，體驗司機的視覺死角，並用警備車與氣球人，模擬撞上「死亡陰影區」情景。（記者張瑞楨翻攝）

    外送員於警備車內，體驗司機的視覺死角，並用警備車與氣球人，模擬撞上「死亡陰影區」情景。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/09/30 19:56

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局交通警察大隊統計，台中市去年（2021年），外送員涉入交通事故情形：台中市外送員交通事故共1341件、死傷1664人，今年（2022年）年至9月23日止，外送員亦有807件車禍、死傷超過900人，主因是未依規定讓車、未注意車前狀況，以及起步未注意其他人車安全，中市警局今天舉辦「Safety Riding-外送員安全駕駛體驗活動」，讓外送員體驗各種危險狀況，例如大型車的內輪差，外送員直接身臨其境，體驗「死亡陰影區」。

    這場活動另有中市政府勞工局等單位協辦，吸引Uber Eats、Foodpanda、Lalamove及全球快遞外送員的外送員，共計近100人參加，實務宣導計有「機車實技示範演練」、「大型車內輪差演示與公車視野死角情境講解」、「職災賠償、車輛路權及事故案例分享」等。

    活動由「機車實技示範演練」登場，由台中本田二輪店與Honda Taiwan安駕團隊授課，包含安全帽正確穿戴、安全的機車騎乘姿勢及示範機車煞停距離，速度越快的情形下，緊急煞車距離也越長，配有ABS系統的機車，在煞車時能有效防止輪胎鎖死，降低危險。

    其次是「大型車內輪差演示與公車視野死角情境講解」，由台中區監理所講授，交通警察大隊支援大型警備車進行模擬實境演示，大型車轉彎時會產生「內輪差」，是指車輛在轉彎時，前後車輪的行經軌跡所造成的差距，內側的後輪在大型車輛轉彎時會向內偏移。

    接著，讓外送員輪流坐上大客車長達12米公車的駕駛座上，其他外送員位於車外的「死亡陰影區」，直接身臨其境體驗，了解駕駛人看不到的視野死角，陳姓外送員就說，「從來沒有駕駛過大型車輛，今天才知道原來視野死角這麼危險、這麼可怕！」。

    中市警局分析，外送員車禍風險遠高一般人，肇事因素第一名是「未依規定讓車」，解決之道，是應依道路交通安全規則第102條規定，行至無號誌路口時，支線道車應暫停讓幹線道車先行、少線道車應暫停讓多線道車先行、同為直行車或轉彎車者左方車應暫停讓右方車先行，另外，外送員應建立防禦駕駛觀念，預留自己與別人多一點時間與空間。

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