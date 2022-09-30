為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    海軍艦長性騷女軍官 輔導長幫勸「大事化小」下場慘

    海軍某軍艦上校艦長3年前爆出涉嫌對女少尉性騷擾、並疑似脫衣意圖性侵醜聞。示意圖。（法新社）

    海軍某軍艦上校艦長3年前爆出涉嫌對女少尉性騷擾、並疑似脫衣意圖性侵醜聞。示意圖。（法新社）

    2022/09/30 15:21

    〔記者楊國文／台北報導〕海軍某軍艦上校艦長3年前爆出涉嫌對女少尉性騷擾、並疑似脫衣意圖性侵醜聞，當時軍艦陳姓中校輔導長竟想「大事化小、小事化無」，遊說女少尉放棄究責可向艦長拿19萬了事，陳事後被記2大過並勒令退伍，但陳主張，其職務就是「維護艦長威信」、「凝聚單位向心」，並舉例說，雄風飛彈誤射事件中，副艦長才被記2小過，海軍司令部對他的懲處顯然過重，台北高等行政法院判陳敗訴，陳不服提起上訴，最高行政法院判他敗訴確定。

    全案源於2019年5月22日晚間，上校艦長、女少尉等官兵在餐廳飲酒餐敘完畢後，上校艦長認為女少尉不勝酒力，有可乘之機，帶女少尉到飯店並脫她內衣，女少尉驚醒後，乘機躲到房內廁所打電話向陳姓中校輔導長求救。

    陳姓輔導長趕赴飯店，請飯店打電話至房間，上校艦長接電話後自動下樓，隨即被陳帶離現場，兩人搭計程車到其他地點喝茶聊天，但陳當下並未就呂在飯店內進行查察或任何處置。隔天，上校艦長又在船艦上的電工間撫摸女少尉的頭、耳、肩膀。

    5月24日，女少尉認為陳姓輔導長「大事化小、小事化無」，還偏袒豬哥艦長，25日再度致電陳，質問為何發生這種事，她還要處於危險環境中，質問「誰可以保護我」？沒想到，陳男以艦長有家庭，可索討做為19萬元賠償，並勸說若此事曝光會波及當天餐敘的所有人，要女少尉當作沒發生這件事，「不要鬧大」。

    海軍司令部獲報後進行調查，認定陳姓輔導長具有陸海空軍懲罰法中「怠忽職責」行為，對陳一記2大過處分，並核定不適服現役，勒令他於2019年12月16日退伍。上校艦長事發後則火速遭到撤職。

    陳姓輔導長不服，提告主張此事件發生後，就一直與海軍司令部聯繫，並無所謂未回報怠忽職守情事。陳也指出，雄風飛彈誤射事件中，副艦長因未督導各項作業安全同樣被認定「怠忽職責」，才被海軍司令部記2小過，海軍司令部卻在本起事件對他記2大過並勒令退伍，違反比例原則，請求撤銷原處分。

    海軍司令部指出，陳姓中校身為輔導長，得知違反性別分際的事件後，竟未協助女少尉提起相關法律訴訟，也未向上級單位反映，還積極遊說勸阻女少尉放棄究責，這些違失行為顯然不適任軍職，故依軍懲法記2大過並核定不適服現役退伍無誤。

    台北高等行政法院認定，陳姓輔導長積極勸阻女少尉不要依法定程序申訴，確有怠忽職責情形，海軍司令部對陳記2大過並核定他不適服現役退伍，並無違誤，判陳敗訴。陳不服提起上訴，最高行政法院認為北高行判決於法有據，駁回上訴，全案確定。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    好心收留學妹 國中女遭性侵／靠1包檳榔逮粗工狼 收押
    2022/09/30 05:30

    好心收留學妹 國中女遭性侵／靠1包檳榔逮粗工狼 收押
    網路交友藏危機 勿讓陌生人住家中
    2022/09/30 05:30

    網路交友藏危機 勿讓陌生人住家中

    如何說出打動人心的故事？吳念真揭被背後秘辛
    被控性侵新北衛生局女職員 他出庭否認犯行
    2022/09/29 20:20

    被控性侵新北衛生局女職員 他出庭否認犯行
    引狼入室！國中女生好心收留反遭性侵 25歲網路男蟲收押
    2022/09/29 14:47

    引狼入室！國中女生好心收留反遭性侵 25歲網路男蟲收押

    夢時代超強週年慶 9/29盛大登場
    7旬翁見獨跑少年起色心 2度拉他進草叢性侵得逞
    2022/09/28 17:02

    7旬翁見獨跑少年起色心 2度拉他進草叢性侵得逞
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播