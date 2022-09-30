海軍艦長性騷女軍官 輔導長幫勸「大事化小」下場慘

海軍某軍艦上校艦長3年前爆出涉嫌對女少尉性騷擾、並疑似脫衣意圖性侵醜聞。示意圖。（法新社）

2022/09/30 15:21

〔記者楊國文／台北報導〕海軍某軍艦上校艦長3年前爆出涉嫌對女少尉性騷擾、並疑似脫衣意圖性侵醜聞，當時軍艦陳姓中校輔導長竟想「大事化小、小事化無」，遊說女少尉放棄究責可向艦長拿19萬了事，陳事後被記2大過並勒令退伍，但陳主張，其職務就是「維護艦長威信」、「凝聚單位向心」，並舉例說，雄風飛彈誤射事件中，副艦長才被記2小過，海軍司令部對他的懲處顯然過重，台北高等行政法院判陳敗訴，陳不服提起上訴，最高行政法院判他敗訴確定。

全案源於2019年5月22日晚間，上校艦長、女少尉等官兵在餐廳飲酒餐敘完畢後，上校艦長認為女少尉不勝酒力，有可乘之機，帶女少尉到飯店並脫她內衣，女少尉驚醒後，乘機躲到房內廁所打電話向陳姓中校輔導長求救。

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陳姓輔導長趕赴飯店，請飯店打電話至房間，上校艦長接電話後自動下樓，隨即被陳帶離現場，兩人搭計程車到其他地點喝茶聊天，但陳當下並未就呂在飯店內進行查察或任何處置。隔天，上校艦長又在船艦上的電工間撫摸女少尉的頭、耳、肩膀。

5月24日，女少尉認為陳姓輔導長「大事化小、小事化無」，還偏袒豬哥艦長，25日再度致電陳，質問為何發生這種事，她還要處於危險環境中，質問「誰可以保護我」？沒想到，陳男以艦長有家庭，可索討做為19萬元賠償，並勸說若此事曝光會波及當天餐敘的所有人，要女少尉當作沒發生這件事，「不要鬧大」。

海軍司令部獲報後進行調查，認定陳姓輔導長具有陸海空軍懲罰法中「怠忽職責」行為，對陳一記2大過處分，並核定不適服現役，勒令他於2019年12月16日退伍。上校艦長事發後則火速遭到撤職。

陳姓輔導長不服，提告主張此事件發生後，就一直與海軍司令部聯繫，並無所謂未回報怠忽職守情事。陳也指出，雄風飛彈誤射事件中，副艦長因未督導各項作業安全同樣被認定「怠忽職責」，才被海軍司令部記2小過，海軍司令部卻在本起事件對他記2大過並勒令退伍，違反比例原則，請求撤銷原處分。

海軍司令部指出，陳姓中校身為輔導長，得知違反性別分際的事件後，竟未協助女少尉提起相關法律訴訟，也未向上級單位反映，還積極遊說勸阻女少尉放棄究責，這些違失行為顯然不適任軍職，故依軍懲法記2大過並核定不適服現役退伍無誤。

台北高等行政法院認定，陳姓輔導長積極勸阻女少尉不要依法定程序申訴，確有怠忽職責情形，海軍司令部對陳記2大過並核定他不適服現役退伍，並無違誤，判陳敗訴。陳不服提起上訴，最高行政法院認為北高行判決於法有據，駁回上訴，全案確定。

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