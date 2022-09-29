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    首頁　>　社會

    太緊張？拉滑套子彈掉滿地 屏東里港兩光槍手落網

    27歲蔡姓男子26日深夜涉嫌在屏東縣里港鄉一家釣蝦場對空鳴槍示威，疑似太緊張，開了1槍後卡彈，連拉3次滑套，3顆子彈掉在地上，撿回2顆匆匆離去，隨後被警方逮獲，起槍彈送辦。（記者葉永騫翻攝）

    27歲蔡姓男子26日深夜涉嫌在屏東縣里港鄉一家釣蝦場對空鳴槍示威，疑似太緊張，開了1槍後卡彈，連拉3次滑套，3顆子彈掉在地上，撿回2顆匆匆離去，隨後被警方逮獲，起槍彈送辦。（記者葉永騫翻攝）

    2022/09/29 17:00

    〔記者葉永騫／屏東報導〕27歲的蔡姓男子與蕭姓男子因為財務糾紛臉書互嗆，相約26日深夜在屏東縣里港鄉里中路釣蝦場「拚輸贏」，沒想到蕭男爽約沒到，蔡男憤而在釣蝦場外開槍示威，但疑似太緊張，開了1槍後卡彈，連拉3次滑套，3顆子彈掉在地上，蔡男撿回2顆匆匆離去，還有1顆子彈留在現場；警方獲報在屏東市將蔡男等4人逮獲，起出改造手槍1把、子彈4顆，依違反槍砲等罪嫌送辦。

    里港警分局調查，蔡姓男子與蕭姓男子因為有金錢糾紛，雙方於臉書互嗆後，蔡姓男子邀了3名友人場助陣，相約在釣蝦場拼輸贏，但是蕭男卻沒有場，讓蔡男相當生氣，拿了手槍走出車外，隨即拉滑套、對空鳴槍一發，但第2槍時卡彈，蔡男很緊張連拉了3次滑套，造成3顆子彈掉到地上，蔡男撿了2顆後，就匆匆離開，現場掉了一顆子彈。

    警方出動快打部隊到場後發現現場遺留的1顆子彈，立即由里港警分局長鄭頴聰坐鎮指揮，會同屏刑大偵二隊專案小組，由屏東地檢署檢察官指揮，過濾周遭監視影像，鎖定多部車輛犯嫌涉案，隨後在屏東市的釣蝦場將蔡嫌等4人逮捕歸案，並查獲改造手槍1把、子彈4顆等證物，全案依違反槍砲等罪嫌送辦。

    屏東縣27歲蔡姓男子涉嫌在一家釣蝦場對空鳴槍示威，警方獲報趕到，在現場找到一枚遺落的子彈。（記者葉永騫翻攝）

    屏東縣27歲蔡姓男子涉嫌在一家釣蝦場對空鳴槍示威，警方獲報趕到，在現場找到一枚遺落的子彈。（記者葉永騫翻攝）

    27歲蔡姓男子26日深夜涉嫌在屏東縣里港鄉一家釣蝦場對空鳴槍示威，疑似太緊張，開了1槍後卡彈，連拉3次滑套，3顆子彈掉在地上，撿回2顆匆匆離去，隨後被警方逮獲，起槍彈送辦。（記者葉永騫翻攝）

    27歲蔡姓男子26日深夜涉嫌在屏東縣里港鄉一家釣蝦場對空鳴槍示威，疑似太緊張，開了1槍後卡彈，連拉3次滑套，3顆子彈掉在地上，撿回2顆匆匆離去，隨後被警方逮獲，起槍彈送辦。（記者葉永騫翻攝）

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