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    首頁　>　社會

    西螺鐵皮屋大火 打火英雄這個舉動被讚爆

    西螺義消幹事曾武勗、義消副小隊長張志強在水線防護下進入，開啟狗籠安全救出受困小狗。（記者黃淑莉翻攝）

    西螺義消幹事曾武勗、義消副小隊長張志強在水線防護下進入，開啟狗籠安全救出受困小狗。（記者黃淑莉翻攝）

    2022/09/29 15:56

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕西螺鎮一處鐵皮廠房昨天下午發生大火，經消防、義消人員灌救，半小時撲滅火勢，過程中有民眾拍下救災人員冒險搶救受困在狗籠裡的小狗，最後還環抱著小狗逃離的畫面，對打火英雄奮不顧身救狗舉動讚佩不已。

    西螺鎮昨天下午6點左右發生雜草火警，在風勢助長下延燒到一旁的閒置鐵皮廠房，裡面堆放保麗龍、塑膠籃、竹籃等裝蔬菜的器具等易燃物，火勢相當猛烈，消防人員到場布水線滅火。

    民眾分享的影片中可看到消防、義消人員忙於滅火時，突然一名婦人心急如焚跑上前求救，火場內的狗籠有隻狗受困，2名救火人員急忙上前打開狗籠要狗狗出來，小狗疑受到驚嚇不敢動，其中一人手伸進籠子裡把狗拉出來，抱著逃離現場。

    西螺消防分隊今天指出，救護不分物種，昨天現場輻射熱再加上火勢迅速蔓延，眼看就要燒到受困小狗，西螺義消幹事曾武勗、義消副小隊長張志強在水線防護下進入，開啟狗籠安全救出受困小狗。

    雲林縣議員李明哲昨天下午接獲民眾通報趕到關切，感謝消防、義警人員迅速控制火勢，他也提醒入秋後天乾物燥，民眾用火要小心，有抽菸的民眾不要隨便丟菸蒂。

    西螺義消幹事曾武勗、義消副小隊長張志強在水線防護下進入救出受困小狗。（記者黃淑莉翻攝）

    西螺義消幹事曾武勗、義消副小隊長張志強在水線防護下進入救出受困小狗。（記者黃淑莉翻攝）

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