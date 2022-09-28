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    首頁　>　社會

    檢察總長視導彰檢查賄 前腳一走就喊「抓到了」

    彰化地檢署近日接連查獲數起現金、禮品賄選案件，檢察總長邢泰釗（右）今前往慰勉同仁查賄辛勞，並補助選舉察業務費20萬元。（彰化地檢署提供）

    彰化地檢署近日接連查獲數起現金、禮品賄選案件，檢察總長邢泰釗（右）今前往慰勉同仁查賄辛勞，並補助選舉察業務費20萬元。（彰化地檢署提供）

    2022/09/28 23:57

    〔記者陳冠備／彰化報導〕選戰日趨白熱化，檢察總長邢泰釗今（28）日會同台中檢察分署檢察長張清雲到彰化地檢視導選舉查察業務，他期許同仁全力宣導反賄選，一發現賄選情資，要以「板斧」般手段斬斷不法，嚴厲查察賄選，彰檢對於檢察總長期許也展現查賄效率，前腳才剛走就喊「抓到了！」。

    彰化地檢署近日接連查獲數起現金、禮品賄選案件，邢泰釗今前往慰勉同仁查賄辛勞，並稱許彰化地檢署利用網際網路的特性，推出「反賄查賄一碼通」、「法律沃伊絲」播客節目等，有效將政府查賄、反賄決心推廣至各個角落，

    邢泰釗指出，「公平選舉，杜絕不法」為這次選舉查察核心目標，並以「三箭一斧」期許同仁全力投入反賄、查賄工作，最後補助選舉察業務費20萬元，支援彰化地檢署繼續推展各項查賄工作。

    彰化地檢署表示，檢察總長上午視察，下午就接獲大村鄉某村長參選人賴姓母親有行求賄選情報，並於下午傳喚賴母到案說明，訊後認為，賴母為求兒子順利當選，涉嫌以許諾當選後招待旅遊之不正利益行求選民，已違反選罷法構成要件，惟無羈押必要，晚間8時以1萬元交保。

    對此，彰化地檢署檢察長洪家原呼籲，買票賄選不以現金或禮品為限，舉凡對選民行求、期約或交付不正利益，要求選民就投票權為一定之行使者，都是買票賄選，必將查辦到底。

    檢察總長邢泰釗（右5）到彰化地檢視導選舉查察業務，他期許同仁全力宣導反賄選，一發現賄選情資，要以「板斧」般手段斬斷不法，嚴厲查察賄選。（彰化地檢署提供）

    檢察總長邢泰釗（右5）到彰化地檢視導選舉查察業務，他期許同仁全力宣導反賄選，一發現賄選情資，要以「板斧」般手段斬斷不法，嚴厲查察賄選。（彰化地檢署提供）

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