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    首頁　>　社會

    詐團冒名傳LINE騙財 金門5鄉鎮長受害急籲別上當！

    烈嶼鄉長洪若珊透過臉書，對於身分遭冒用，對親友表示歉意。（讀者提供）

    烈嶼鄉長洪若珊透過臉書，對於身分遭冒用，對親友表示歉意。（讀者提供）

    2022/09/28 21:30

    〔記者吳正庭／金門報導〕詐騙集團猖獗！鄉鎮長也被陷害，金門5位鄉鎮長陸續「中招」，先後被駭客盜取資料後，分別向親友表示要匯款給對方，反常的舉動讓親友起疑，直接向「本尊」查證，這起人頭詐騙一一曝光；由於時值選舉時刻，「匯款」的烏龍事件引發關注。

    率先前往縣警察局金城分局金城派出所備案的金城鎮長李誠智說，日前接獲友人通知，指有不明人士盜用其照片申辦LINE帳號，並將暱稱也更改為「李誠智」，以此帳號向多人借款、要求匯款等；李誠智擔心親友受害，先行備案並對外公開。

    5名鄉鎮長「假行詐」手法幾乎如出一轍，多是以目前在忙，甚或以「現在跟縣長談事情」為由，不方便接電話，要求直接匯款給對方；根據警方研判，這種匯款的要求，大多用在行騙時作為「斷點」的1種洗錢模式，警方將循線偵查。

    不過，詐騙集團本來要作為鬆懈受詐者心防的問候用語，反而和鄉鎮長原有「接地氣式」的問候方式不同，才讓對話方的親友或村里長起疑，乾脆直接打電話向本尊求證；鄉鎮長反映，接到電話第1句幾乎都是「鎮（鄉）長，你是不是帳號被盜了？」，突如其來的關心，令當事人啼笑皆非。

    至今天晚傍為止，除遠在72浬外的烏坵鄉鄉長蔡永富暫免於騷擾，金門縣金城鎮長李誠智、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家、金寧鄉長楊忠俊、烈嶼鄉長洪若珊5鄉鎮長全都遭無妄之災，紛紛透過臉書、群組昭告天下，一來自清，二也對於造成困擾表示抱歉，並提醒「這年頭真的什麼手法都有」！

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    金城鎮長「李誠智」身分遭冒用，機警的親友直接表明要去鎮公所辦公室找本尊。（金城鎮公所提供）

    金城鎮長「李誠智」身分遭冒用，機警的親友直接表明要去鎮公所辦公室找本尊。（金城鎮公所提供）

    金沙鎮長吳有家得知身分被冒用，立即透過群組澄清。（吳有家提供）

    金沙鎮長吳有家得知身分被冒用，立即透過群組澄清。（吳有家提供）

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