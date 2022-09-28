「假」中國信託盜用台彩誆小額投資 「真」中國信託：我們不用簡字

中國詐騙集團盜用中國信託、台灣彩券的商標做成詐騙網站。（記者王捷翻攝）

2022/09/28 20:19

〔記者王捷／台南報導〕詐騙集團手法一直更新，甚至中國詐團還盜用中國信託與台灣彩券的標誌做成網站，放出消息表示「台彩」可以投資，一位30多歲的陳姓女外送員，看了「投資」網頁覺得很奇怪，「客服人員」還提供一組銀行帳號，要求先匯入一萬元當籌碼，她到中國信託臨櫃求證，但銀行員告訴她，銀行的網站不會用簡字，警方抵達後也勸陳女這可能是詐騙，最後陳女才打消匯款投資的念頭。

陳女經濟能力不好，他認識一位網友告訴她可以「投資」台彩創造被動收入，網友給她一串網址，點開來以後是中國信託、台灣彩券的標誌，但是明顯看得商標去背很不好，色塊邊緣有許多鋸齒狀；點入註冊時會出現賭盤，裡面都是簡體字。

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陳女當時覺得很怪，在線上詢問「客服人員」如何投資，沒想到對方卻告訴她要以一萬元為單位換成籌碼，才可以「投資」賭盤，後來陳女到中國信託打算匯款，但是中國信託的人員看了網頁就認為很可疑，通知了警方，同時告訴陳女這不是中國信託架設的網站，該銀行不會用簡字。

警方抵達後告訴陳女，這可能是用賭博包裝的詐騙網站，如果把錢匯進去恐怕就拿不回來，陳女才取消匯款的念頭。

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