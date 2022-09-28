為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「假」中國信託盜用台彩誆小額投資 「真」中國信託：我們不用簡字

    中國詐騙集團盜用中國信託、台灣彩券的商標做成詐騙網站。（記者王捷翻攝）

    中國詐騙集團盜用中國信託、台灣彩券的商標做成詐騙網站。（記者王捷翻攝）

    2022/09/28 20:19

    〔記者王捷／台南報導〕詐騙集團手法一直更新，甚至中國詐團還盜用中國信託與台灣彩券的標誌做成網站，放出消息表示「台彩」可以投資，一位30多歲的陳姓女外送員，看了「投資」網頁覺得很奇怪，「客服人員」還提供一組銀行帳號，要求先匯入一萬元當籌碼，她到中國信託臨櫃求證，但銀行員告訴她，銀行的網站不會用簡字，警方抵達後也勸陳女這可能是詐騙，最後陳女才打消匯款投資的念頭。

    陳女經濟能力不好，他認識一位網友告訴她可以「投資」台彩創造被動收入，網友給她一串網址，點開來以後是中國信託、台灣彩券的標誌，但是明顯看得商標去背很不好，色塊邊緣有許多鋸齒狀；點入註冊時會出現賭盤，裡面都是簡體字。

    陳女當時覺得很怪，在線上詢問「客服人員」如何投資，沒想到對方卻告訴她要以一萬元為單位換成籌碼，才可以「投資」賭盤，後來陳女到中國信託打算匯款，但是中國信託的人員看了網頁就認為很可疑，通知了警方，同時告訴陳女這不是中國信託架設的網站，該銀行不會用簡字。

    警方抵達後告訴陳女，這可能是用賭博包裝的詐騙網站，如果把錢匯進去恐怕就拿不回來，陳女才取消匯款的念頭。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中不只21個區長Line被冒用 盧秀燕市長今晚也中招
    2022/09/28 20:17

    台中不只21個區長Line被冒用 盧秀燕市長今晚也中招
    桃園也有！假區長LINE里長、社區理事長寒喧問暖 真區長氣炸
    2022/09/28 13:21

    桃園也有！假區長LINE里長、社區理事長寒喧問暖 真區長氣炸

    吃貨快看！美食刷聯邦卡10%優惠
    詐團假冒區長打LINE騙里鄰長 高雄警介入偵辦
    2022/09/28 12:24

    詐團假冒區長打LINE騙里鄰長 高雄警介入偵辦
    驚！中市傳11名區長LINE遭冒用 有人險被詐88萬
    2022/09/27 20:18

    驚！中市傳11名區長LINE遭冒用 有人險被詐88萬

    房價租金雙漲！新北3字頭哪裡找？
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播