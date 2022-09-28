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    輸人不輸陣？已婚男偷吃人妻 雙方配偶互告求償

    新竹地院分別判小王與小三需賠償人夫與人妻。（記者蔡彰盛攝）

    新竹地院分別判小王與小三需賠償人夫與人妻。（記者蔡彰盛攝）

    2022/09/28 17:39

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕沈姓男子發現妻子王女多次床戰鄭姓人夫，憤而提告要求鄭男賠償300萬元，事後鄭男妻子得知姦情，「輸人不輸陣」，也另向新竹地院提告，要求王女賠償300萬元，最後法官基於同一通姦事實，同一天、不同案件宣判鄭男需賠人夫30萬，王女需賠人妻15萬。

    結婚將近20年的沈男說，妻子王女因線上遊戲認識鄭男後，明知雙方各自有婚姻關係存在，竟仍共同前往桃園7星汽車旅館，事後王女離家出走，他發現妻子手機定位在某汽車旅館，開車尋找未果，返家時卻在社區大門發現鄭男車子，雙方汽車因此發生擦撞，鄭男因心虛加速逃逸。

    事後二人又前往「168motel新竹館」床戰，二人手機相簿內甚至存有大量性愛照片，而鄭男因擁有王女裸照與性愛影片，亦造成王女嚴重憂鬱及自殘行為，他為挽回婚姻及照顧妻子，工作調派至臺中後，仍每日往返臺中、新竹，爾後更申請居家上班照顧妻子，更加重自己身心痛苦。憤而對鄭男求償300萬元。最後法官判准30萬。

    李女另提告說，與鄭男25年前起結婚3次、離婚2次，鄭男與王女因線上遊戲認識後，傳送互稱「寶貝」訊息，以及「寶貝之後一直跟老婆上床？」、「寶貝讓我當小三對嗎？」、「所以寶貝你要開一個小三條約給我嗎？」、「可惜你又結婚了」、「也一直當你的小三」、「愛上一個有老婆的」、「因為沒有離婚你沒有辦法來澳洲」。

    王女與鄭男多次在「168motel新竹館」發生性行為，王女手機相簿內有大量性愛照片，李女憤而向王女求償300萬元。法官最後判賠15萬。

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