7旬翁見獨跑少年起色心 2度拉他進草叢性侵得逞

七旬白髮老翁見獨跑少年起色心，2度將他拉進草叢性侵得逞，桃園地院法官近日依2個成年人故意對少年犯強制性交罪，判處老翁應執行8年有期徒刑。（記者鄭淑婷攝）

2022/09/28 17:02

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市76歲劉姓老翁2、3年前巡田水時，見仍就讀國中的少年在田間跑步，竟2度將他拉近草叢性侵得逞，還丟下100元脅迫「如果告訴爸媽就會倒楣」，少年罹有自閉症，第1次遭性侵後開始出現情緒反應，第2次帶著100元返家問「怎麼辦」，爸媽追問才知老翁惡行，劉翁卻反控是少年主動，說詞不被採信，桃園地院法官近日依2個成年人故意對少年犯強制性交罪，判處劉翁應執行8年有期徒刑。

劉翁固定會騎機車到稻田巡田水，少年常常會前往跑步運動，兩人並不認識，2019年7月間少年獨自跑步時，突遭劉翁拉進隱密草叢，強壓在地口交，事隔1年老翁又以相同手法犯案，將少年拉進草叢脅迫少年替他口交，事後還丟下100元逼封口，少年拿著100元返家，喃喃念著「怎麼辦」，父母追問才知劉翁犯行並報警。

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劉翁矢口否認，辯稱他高齡又有帕金森氏症，怎麼壓制得住少年，反控2次都是少年主動，他也看不出少年年紀；而被害少年控訴，劉翁身形約170公分、白髮微禿，第1次是被用手夾住拖進草叢口交，他反抗不了、大聲喊救命，劉翁脅迫他「你敢喊就死定了」、「敢走就死定了」，後來很久沒有遇到劉翁、以為是被警察抓走了，沒想到事隔1年又遭到劉翁性侵。

被害少年爸媽證稱，第1次案發時兒子僅說「有人欺負他」，沒有提及遭到性侵，他們安撫兒子、要他如果再被欺負，要記住對方車牌，兒子後來常做惡夢、捶地板，他們找不到兒子情緒不穩原因，直到2020年6月某日，兒子帶著100元回來問「該怎麼辦」，追問之下才知遭劉翁性侵。

法官從少年及少年父母證詞，以及少年傷勢診斷證明、心理諮商過程等證物，案發也出現創傷後壓力反應，認為少年所述並非虛構，而劉翁子孫滿堂，孫子年紀與少年差不多，應能知悉少年年紀，另，少年罹有自閉症、身材非高壯，對於突如其來的暴力對待，遭劉翁拉至草叢性侵非無可能，因此不採信其說詞，審結依2個成年人故意對少年犯強制性交罪，各判處4年6月、4年10月有期徒刑，應執行8年。

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