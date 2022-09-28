花蓮市長魏嘉賢遭冒名募款 籲民眾勿受騙上當

花蓮市長魏嘉賢（左）遭詐騙集團冒名向里長傳訊借款，民權里長劉原良（右）收到後到公所跟市長查證發現是詐騙集團。（記者王錦義攝）

2022/09/28 13:27

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市長魏嘉賢遭詐騙集團冒名，透過LINE向多名里長、民意代表要求匯款50萬到200萬元不等，魏嘉賢知悉後馬上前往警局報案，呼籲民眾如有收到冒用魏嘉賢的不明人士傳訊內容包括「送禮、匯款或其他可疑訊息」，請立即截圖並向公所查證，呼籲民眾小心勿受騙上當。

魏嘉賢說，今天上午有些里長拿手機到公所向他查證，表示收到「花蓮市魏嘉賢」、「魏嘉賢」等LINE的新加好友申請，里長誤以為他更換手機而加好友，詐騙集團一開始還向里長們噓寒問暖，取得信任後就開口要求借款50萬到200萬元不等，為了取信里長，還說可以相約市長辦公室見面，之後再說因為不方便所以留下匯款帳號要求里長匯款。

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民權里長劉原良說，里長的手機號碼都是公開資訊，昨晚收到一個名叫「魏嘉賢」的新加好友申請，然後LINE頭像相片就是花蓮市長魏嘉賢的相片，他覺得奇怪，加好友後問對方是市長嗎？對方還回說「這是我的私人號」，之後就開始聊天，問候他工作、身體狀況，昨晚聊了一下之後，今天突然跟他借款，他覺得奇怪到公所找市長查證，結果發現是詐騙集團冒名，詢問其他里長後，有十幾個里長都收到。

魏嘉賢說，除花蓮外，在桃園、台南、高雄、南投等也陸續發現有公眾人物被詐騙集團冒名，然後向朋友或是其他公眾人物詐騙，最近選舉期間，加上花蓮剛歷經918地震，他呼籲民眾以及選民，收到來路不明的訊息借款、募款等等，謹記防詐秘訣：「1聽、2掛、3查證」，以免受騙，他也完成報案動作，初步追查網路IP位置來自境外。

花蓮市公所也透過宣傳管道，製作圖卡等宣導資訊，在市長魏嘉賢臉書、公所官方LINE帳號等發布，呼籲民眾收到訊息要小心查證，勿輕信對方跑到銀行或是ATM前匯款轉出。

花蓮市長魏嘉賢遭詐騙集團冒名向里長傳訊借款，里長收到後到公所跟市長查證發現是詐騙集團。（花蓮市公所提供）

花蓮市長魏嘉賢宣導民眾小心詐騙。（花蓮市公所提供）

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