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    桃園也有！假區長LINE里長、社區理事長寒喧問暖 真區長氣炸

    詐騙集團盜用各地公職人員的照片與名字，在通訊軟體LINE成立詐騙群組。（記者李容萍翻攝）

    詐騙集團盜用各地公職人員的照片與名字，在通訊軟體LINE成立詐騙群組。（記者李容萍翻攝）

    2022/09/28 13:21

    〔記者李容萍／桃園報導〕收到區長的私訊，要小心被騙！近期有不少詐騙集團盜用各地區長的照片與名字，利用通訊軟體LINE成立群組，邀請民眾加入，隨後向民眾借錢。對此，桃園市政府民政局長陳靜航證實，已知市轄13個行政區包括八德、龜山、平鎮、中壢、楊梅等區區長有被冒用情形，經了解，以私訊里長、社區理事長寒喧問暖居多，尚無借錢情事，民政局已請區長們通知區內里長、社區理事長注意，以免受騙。

    八德區長黃全成昨晚廣發寫有「各位長官及夥伴大家好，本人名字及相片也被冒用，其非本人LINE帳號，請勿受騙，特此通知。」的訊息給他的LINE好友，好友們始知區長的LINE被冒用了。

    楊梅區長邱世源也說，自己昨天收到許多有他的名字和相片的「請您確認是否要將此人加入好友」，關心對方「開展工作上如有困難或者需求，隨時可向我傳短信」，甚至約吃飯等聊天內容的擷圖，讓他氣炸了，這兩天一直在處理這件事，就怕有人用他的名字和相片，真的騙到里長或社區理事長的錢。

    另外，中壢區長鄭詩鈿也是前幾天收到類似擷圖，警察大學畢業的他，也立馬要LINE的眾多好友們注意，提醒大家收到來路不明的借款募款訊息時，謹記防詐秘訣「1聽、2掛、3查證」，以免受騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    詐騙集團盜用各地公職人員的照片與名字，在通訊軟體LINE成立詐騙群組，民眾要小心不要被騙。（記者李容萍翻攝）

    詐騙集團盜用各地公職人員的照片與名字，在通訊軟體LINE成立詐騙群組，民眾要小心不要被騙。（記者李容萍翻攝）

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