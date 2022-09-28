撿屍硬上醉女！他邊嘿休邊錄音、自行測謊... 脫罪手法大公開

惡男「撿屍」妙齡女，提出錄音、自行「測謊」等證據妄想脫罪，法官全不採信。（示意圖）

2022/09/28 13:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市王姓男子前年於夜店內，把喝醉的小芳「撿屍」性侵，法院審理時王男拿出手機錄音檔說，他擔心被「仙人跳」而錄音，是小芳「點頭」，自願與他發生關係。一審法官卻認為，王男「邊性交邊錄音」，反而更顯荒謬，依乘機性交罪判處王男3年9月徒刑，王男上訴二審時，又拿出他自己跑去「測謊」的文件，證明他宣稱的「一夜情」屬實，法官還是不採信，但考量他賠償小芳40萬元，改判3年3月。

判決書指出，王男被控於前年10月30日，於夜店假冒是小芳（化名）的朋友，將喝醉的小芳帶走，趁機發生性關係，台中地院一審時，他宣稱兩人當時聊得很愉快，小芳暗示「要我陪她回家」，他送小芳回家後，兩人發生關係，「我有徵求她的同意，我有很清楚問她，她有跟我點頭，但是點頭錄音錄不到」。

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王男強調，他擔心「仙人跳」而錄音自保，這是雙方合意的性行為（俗稱一夜情），但小芳卻指控說，她喝得很醉，王男來搭訕，「我說我不認識他，但王男一直跟我裝熟」，她記得王男「把我全身衣服都脫掉」、「當時我醉了，非常醉」。

一審法官認為，王男等人將小芳送回去，卻又折返小芳下塌處，動機相當可疑，還將小芳房間反鎖，當時有兩名朋友擔心意外，在房間外敲門，王男都置之不理，在房內對小芳性侵害，不法犯意已昭然若揭，至於錄音一事，法官認為王男更顯得荒謬。

法官認為，如果是小芳願意發生關係，何須錄音？又豈有「邊性交邊錄音」之理？王男宣稱害怕遭「仙人跳」而錄音存證，其理由豈不荒謬？另外，從錄音內容來看，小芳當時確實酒醉而意識不清，錄音內容大部分都是王男自問自答，小芳答非所問或不知所云，錄音內容更能證明王男乘小芳酒醉性侵害，依乘機性交罪判刑3年9月。

王男上訴二審，他提出自己跑到一家民間公司自行測謊的「測謊鑑定書」，其中，針對小芳是否願意與王男發生性關係的問題，王男「無不實反應」，並據以主張他沒有違反小芳意願，法官質疑說，此案重點是王男是否利用小芳醉酒，進而發生性關係。

至於王男自己跑去測謊，自己設定問題、自己回答，二審法官認為，所謂「測謊」是否準確，更顯得可疑，測謊可能反遭利用為「脫罪」的工具，這種測謊證據不足採信，但考量王男賠償40萬元而減刑6月，改判3年3月徒刑，可上訴三審。

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