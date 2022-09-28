自封堂主「牛皮吹破了」！男被羈押55日 刑事補償5萬5

李男獲補償5萬5000元。（資料照）

2022/09/28 12:28

〔記者吳政峰／台北報導〕台南一名李姓男子自封信堂堂主，被檢方認定違反組織犯罪條例，聲請羈押獲准。李男見事態嚴重，辯稱自己非黑幫，而是「吹牛皮吹大破了」，獲得台南地院採信，判決無罪。李男主張被羈押55日，父母飽受驚嚇，聲請刑事補償27萬5000元，司法院刑事補償法庭覆審後認為5萬5000元才合理。

李男經營一間小檳榔攤，自封信堂堂主，2017年跟友人吹噓「我們信堂誰跟你很好；只要有人報信堂的，都不能動，都是自己兄弟」。檢方參酌李男平時的行徑後，認定他違反組織犯罪條例嫌疑重大，向南院聲請羈押。

請繼續往下閱讀...

南院羈押庭審理期間，法官參酌被害人、同案被告、證人的證述，以及李男與他人的通訊監察譯文、現場照片，認李男以同一模式從事恐嚇危安、恐嚇取財之犯行，嫌疑重大，且否認犯罪，尚有共犯多人未到案，有事實足認有湮滅、勾串共犯或證人、反覆實施同一犯罪之虞，裁定准予羈押。

檢方而後起訴，移審南院，李男見事態嚴重，供稱自己「信堂堂主是牛皮吹大吹破了」等語，獲得法官採信，判決無罪。

李男不滿被羈押55日，聲請刑事補償，主張自己素行甚佳，受羈押期間承受極大身心痛苦，檳榔攤生意受到影響，父母飽受驚嚇，請求以每日5000元計算支付刑事補償金，55日共27萬5000元。

刑補法庭斟酌李男的學歷、羈押時為40歲、已婚育有2子、經營檳榔攤，並考量其於羈押期間所受財產損害、精神痛苦、名譽減損及人身拘束程度、無罪判決所載情節等一切情狀，認以每日補償1000元為適當，55日准予補償5萬5000元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法