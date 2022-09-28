索保護費不成連對海產店及老闆友人座車開槍 男子落網

警方鑑識人員到遭開槍、丟爆裂物的台南東區海產店採證調查。（記者王俊忠攝）

2022/09/28 12:00

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區與東區於26日及28日相繼發生槍擊案，警方查出是南區一名27歲蘇姓男子疑為向在東區經營海產店的周姓老闆索討數萬元保護費不成，先在26日凌晨到周男南區一名友人處所對車子連開多槍；28日凌晨再到周男海產店朝上空開1槍及丟爆裂物，幸無人員傷亡，事後蘇男投案交出1把改造手槍、子彈，警方帶回偵辦。

據了解，有吸毒等多項前科的蘇男先前疑是向周男表明要收取數萬元保護費，周男沒有同意、並在臉書po文質疑蘇男憑什麼要收保護費？引來周的許多友人批評蘇男。

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26日凌晨，周男1名住在台南南區德興路一帶的友人，其座車遭人連開多槍，警方獲報到場拾獲9個彈殼，蒐證追查得知涉開槍者是住在南區的蘇姓男子。

南區槍擊案案發後，轄區南市六分局警方緊盯蘇男行蹤，但蘇男也不斷移動、變換位置，由於蘇男面臨警方緊迫盯人的壓力、透過中間人向六分局表明會出面投案。

不料，今天凌晨0點許，蘇男再拿改造槍彈與爆裂物到周男在東區經營的海產熱炒店，蘇男一進店內就持槍朝上空開1槍、還把槍指向店內人員，接著把不明爆裂物丟進店內，店內用餐空間頓時爆炸、煙霧瀰漫，包括周男與海產店多位員工、客人都急忙逃出店外，幸無人受傷。

蘇男犯案後也逃離海產店、並在附近聯絡警方，六分局專案員警隨即到場逮捕蘇男、查扣其作案用的1把改造手槍與6顆子彈。警方初步了解蘇男開槍行徑是洩憤、恫嚇對方；會對其開槍犯案動機進一步調查釐清，訊後依槍砲、恐嚇、毀損等罪嫌將蘇男移送檢方偵辦。

警方鑑識人員到遭開槍、丟爆裂物的台南東區海產店採證調查。（記者王俊忠攝）

蘇姓男子（圖右下方）涉到台南東區海產店開槍及丟爆裂物。（記者王俊忠翻攝）

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