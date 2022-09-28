女編導自認被性侵 上PTT「爆卦」這下慘了

北院認為，沒有證據證明女編導曾遭性侵，她卻上網發文損害男子名譽，已觸犯散布文字誹謗罪。圖非當事人。（情境照）

2022/09/28 10:01

〔記者溫于德／台北報導〕一名女編導4年前透過交友聯誼結識在鐵路局工作的男子，兩人發生性關係後，她認為是被男子騙上床，上PTT「爆卦」，事後被男子提告，台北地院認為沒有證據證明她被性侵，依散布文字誹謗罪判她拘役50天，得易科罰金5萬元。可上訴。

檢方起訴指，女編導於2019年7月26日上PTT「爆卦」，標題為「鐵路局公務員性侵我朋友」，文內指摘「鐵路局公務員性侵我朋友」、「實在是不知羞恥到了極點」等語，同時寫出男子全名，害男子的道德形象、人格評價、社會地位均受到貶損。

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但女編導否認誹謗辯稱，男子藉由交往名義接近她，卻於2018年9月7日對她性侵，讓她很不舒服，被性侵後，她因為不想讓人知道她是性侵受害人，便用客觀、幫朋友詢問的方式求助律師朋友，而律師朋友認為應該公開此事，放爛男子名聲，因此，她以朋友角度上PTT發表文章，並非出於惡意散播不實言論。

北院指出，女編導接受檢方偵訊時，並未提到自己被性侵，而是說自己與男子曾往來一段時間，但她認為男子騙她上床，就沒有來往了，後來男子放1張與其他女生的照片，看起來很得意，讓她很氣憤。

北院認為，女編導直到法院審理時，才說被男子性侵，前後供述並不一致，且對性侵一事無法詳實供述，故拒絕採信她曾遭性侵，加上她至今未與男子和解，依法量刑。

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