纏訟逾10年！三總澎湖分院醫療疏失 癱瘓女大生獲賠1551萬

三總澎湖分院醫療疏失致女大生癱瘓，被高雄高分院判賠。（記者鮑建信攝）

2022/09/27 21:25

〔記者鮑建信／高雄報導〕三軍總醫院澎湖分院被控醫療疏失案，導致汪姓女大學生如同植物人，家屬求償1551萬，官司纏訟10多年，高雄高分院更三審認定護士和醫生均有過失，判決2人和醫院連帶賠償這筆錢。

澎湖科大汪女因感冒發燒等症狀未減緩，於2008年5月20日上午，再次前往三總澎湖分院就診，經周姓主治醫師會診為急性腎炎住院，給予第3代抗生素治療，並指示鮑姓護士注射葡萄糖酸鈣，後因點滴阻塞，經調整加快速度，汪女隨即出現休克等現象，經急救仍昏迷不醒，如同植物人，家屬認為是抗生素和葡萄糖酸鈣混打所致，要求賠償1551萬。

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澎湖分院指稱，周因汪女低血鈣而指示鮑女打葡萄糖酸鈣，其2人所為均符合醫療常規。汪女於葡萄糖酸鈣注射後約2小時，始發生休克等現象，兩者沒有因果關係。

澎湖地院開庭後認定護士有疏失，她和醫院連帶賠償1300萬元，高雄高分院上訴審，認為醫生過失，護士沒責任，改判賠償1551萬，但經最高法院3次發回重審，其中更一、二審則認為醫護人員均無過失，連續2次判無罪。

更三審卻有不同認定，醫生指示持續注射抗生素和葡萄糖酸鈣，卻未相隔48小時有疏失，而鮑女未將注射容器清洗乾淨，導致這兩種藥少量混打，也有負過失責任，2人和醫院應連帶賠償1551萬，尚未確定。

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