為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    纏訟逾10年！三總澎湖分院醫療疏失 癱瘓女大生獲賠1551萬

    三總澎湖分院醫療疏失致女大生癱瘓，被高雄高分院判賠。（記者鮑建信攝）

    三總澎湖分院醫療疏失致女大生癱瘓，被高雄高分院判賠。（記者鮑建信攝）

    2022/09/27 21:25

    〔記者鮑建信／高雄報導〕三軍總醫院澎湖分院被控醫療疏失案，導致汪姓女大學生如同植物人，家屬求償1551萬，官司纏訟10多年，高雄高分院更三審認定護士和醫生均有過失，判決2人和醫院連帶賠償這筆錢。

    澎湖科大汪女因感冒發燒等症狀未減緩，於2008年5月20日上午，再次前往三總澎湖分院就診，經周姓主治醫師會診為急性腎炎住院，給予第3代抗生素治療，並指示鮑姓護士注射葡萄糖酸鈣，後因點滴阻塞，經調整加快速度，汪女隨即出現休克等現象，經急救仍昏迷不醒，如同植物人，家屬認為是抗生素和葡萄糖酸鈣混打所致，要求賠償1551萬。

    澎湖分院指稱，周因汪女低血鈣而指示鮑女打葡萄糖酸鈣，其2人所為均符合醫療常規。汪女於葡萄糖酸鈣注射後約2小時，始發生休克等現象，兩者沒有因果關係。

    澎湖地院開庭後認定護士有疏失，她和醫院連帶賠償1300萬元，高雄高分院上訴審，認為醫生過失，護士沒責任，改判賠償1551萬，但經最高法院3次發回重審，其中更一、二審則認為醫護人員均無過失，連續2次判無罪。

    更三審卻有不同認定，醫生指示持續注射抗生素和葡萄糖酸鈣，卻未相隔48小時有疏失，而鮑女未將注射容器清洗乾淨，導致這兩種藥少量混打，也有負過失責任，2人和醫院應連帶賠償1551萬，尚未確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    罕病女童猝死鑑定無過失 台北榮總免賠確定
    2020/12/01 18:33

    罕病女童猝死鑑定無過失 台北榮總免賠確定
    子宮外孕奪婦命 疏失醫入獄、判賠816萬
    2020/10/27 13:13

    子宮外孕奪婦命 疏失醫入獄、判賠816萬

    皇普園首之道獨領風潮 青埔宜居首選
    醫療疏失害命？ 婦接受巧克力囊腫切除手術不治
    2020/08/17 15:54

    醫療疏失害命？ 婦接受巧克力囊腫切除手術不治
    沒違法？癌症開刀卻被誤割胰臟 台北市衛生局：不罰
    2019/10/15 18:10

    沒違法？癌症開刀卻被誤割胰臟 台北市衛生局：不罰

    堅持厚道 生技董座帶隊衝出營收新高
    獨家》要「鈣乳」給「胃乳」 醫病纏訟一年
    2019/05/12 00:32

    獨家》要「鈣乳」給「胃乳」 醫病纏訟一年
    花蓮慈濟誤將尿液注射體內 病患10多天後過世
    2018/11/17 08:46

    花蓮慈濟誤將尿液注射體內 病患10多天後過世
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播