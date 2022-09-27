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    驚！中市傳11名區長LINE遭冒用 有人險被詐88萬

    驚！中市傳11名區長LINE遭冒用有人險被詐88萬。（圖：市府提供）

    驚！中市傳11名區長LINE遭冒用有人險被詐88萬。（圖：市府提供）

    2022/09/27 20:18

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕詐騙集團行徑囂張，台中市民政局接獲包括西區、沙鹿、南屯等11區區長通報，遭冒名開設LINE帳號廣邀里長加入群組，甚至有人意圖向里長借款88萬元進行詐騙，台中市民政局長吳世瑋說，受害區長除已緊急呼籲民眾勿上當外，均已報案，也提醒民眾千萬不要加入假帳號，如收到來路不明的借款訊息時切勿輕信，多方求證，以免受騙。

    新社區長林淑惠今（27日）早在里長群組貼文指出，最近有人冒用她照片及姓名創設Line的假帳號，傳給4名里長，詐稱說她陪長官視察，沒空講電話，請里長準備30萬元要給長官急用，里長不疑有他準備去領錢，冒用者除指示里長將錢匯入指定帳戶，眼見里長上鉤，加碼要求里長匯款88萬元，還說長官離開後會再到公所還錢，所幸里長及時查覺有異，跟林淑惠通電話確認才發現是假帳號，阻止騙局及匯款，林淑惠痛批詐騙集團太惡質，事後已向轄區派出所報案，也呼籲民眾務必留意避免受騙。

    豐原區長洪峰明說明，他被冒用的LINE上的大頭貼非本人照片，冒用者冒用他在公所網站上的照片作為Line大頭貼，四處傳訊給里長，其中一名女里長收到「假區長」問候，包括問候「午安」、「近期工作還順利嗎」等，因用字遣詞不像區長平日用語，警覺下直接把冒用者封鎖；南屯區長林秋萬也說，冒名帳號會以聯繫公務為由要求加入好友，取得信任後，再以其他理由要求匯款進行詐騙；他強調，他不會用社群軟體討論重要公務，會循正當安全管道以昭公信，與里長聯繫也多是直接用電話討論，呼籲民眾切勿輕信，並撥打165反詐騙諮詢專線查證。

    台中市民政局統計包括西區、沙鹿、南屯、大甲、清水、新社、豐原、東勢、太平、烏日及神岡等11區區長受害；吳世瑋指出，冒用者疑似透過各區公所官網截圖區長照片，並冒用區長名字設假帳號，再向里長私訊加入好友，進行借款詐騙，冒用者深知以公眾人物名義傳訊，容易降低他人戒心，讓人上當受騙，目前桃園、台南、高雄、南投縣、雲林縣等地均發現類似詐騙手法，建議民眾如遇有親朋好友以Line帳號通知帳號更換情形時，務必以其他方式向本人親自求證，避免受騙上當。

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