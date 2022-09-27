屏東市中山路晚間大火 4連棟鐵皮屋店面烈焰驚人

屏東市中山路今晚發生大火，現場4店面全面燃燒。（記者羅欣貞攝）

2022/09/27 19:43

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市中山路黃昏市場對面的四連棟鐵皮店面，今天（27日）晚間6點27分發生大火，火勢延燒一發不可收拾，屏縣消防局出動6個消防分隊前往灌救，火勢約在7點多獲得控制，初步消息無人受困。

據了解，現場為免洗餐具、汽車保養廠、洗車廠及卡拉ok店，四個店面，今天晚間其中一間店面冒出火光，隨即延燒到其他店面，消防人員到場時現場已經全面燃燒，佈水線灌救的同時，不時傳出爆炸聲，相當驚險，許多民眾在對面圍觀，議論紛紛。

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店面老闆在現場守候，初步表示，當時已經下班，店內無人，不過，有店家想搶救店內汽車，只開出兩輛，現場就陷入火海，直到晚間7點20分，消防人員仍在現場搶救，所幸火勢目前已經控制，無人員傷亡。

屏縣消防局於今晚（27日）8時說明指出，在接獲民眾報案於屏東市中山路鐵皮屋火警後，立即派遣屏東、屏二、麟洛、長治等四分隊及第一大隊、特搜大隊，共計出動16車35人，晚間6時35分救災人車到達現場，回報現場為一樓鐵皮建築燃燒，立即布水線搶救；火勢於7時獲得控制，並於7時28分撲滅，目前殘火處理中，無人員傷亡。

屏東市中山路今晚發生大火。（記者羅欣貞攝）

消防人員灌救。（記者羅欣貞攝）

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