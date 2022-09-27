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    已婚副機師偷吃空姐被降職 打官司獲償125萬元

    華航蘇姓機師偷吃空姐被降職，獲償125萬元。（資料照）

    華航蘇姓機師偷吃空姐被降職，獲償125萬元。（資料照）

    2022/09/27 15:14

    〔記者吳政峰／台北報導〕中華航空一名已婚蘇姓副機師，在職時涉嫌偷吃另一名空姐，被華航懲處，並降調為航務員。蘇男不服，興訟要求華航補足副機師與航務員兩職間的薪資差額，高等法院認其主張有據，27日判華航應給付他125萬餘元。

    蘇男2007年間進入華航服務，擔任副機師，卻因偷吃空姐，2018年間被華航紀律審查會（DRB）懲處，該年度考績評定為丙等，隔年再被降調為簽派中心航務員。蘇男不滿，憤而離職，並興訟要求華航補足降調到離職這段期間短少的薪水（航務員月薪比副機師少14萬5475元，共125萬7655元）。

    高院指出，華航2018年僅收到3起威脅簡訊、約談蘇男3次、召開過1次DRB懲處，但華航卻以2018年內，蘇男提及威脅飛安炸彈簡訊航班至少10個、機隊約談過4次、召開過2次DRB懲處等理由，做為評定蘇男2018年度考績的事實，顯然有錯誤。

    高院表示，華航2018年1月的DRB會議，已針對蘇男婚外情而究責記過，同年6月，媒體報導其婚外情時，又核予申誡處分，違反一事不二罰及禁止重複評價原則，因此，華航給予蘇男丙等考績，已違反考績規定，應屬無效。

    高院強調，華航召開DRB討論蘇男的懲處案時，違反飛航組員TRB/DRB作業辦法，及相關工作規則中，所定DRB會議的成員中至少應有兩人為現役飛航組員之規定，其組織不合法，調職處分即屬不合法。

    高院認為，蘇男2019年2月1日前原擔任華航副機師一職，卻因無效的調職處分，遭降為簽派中心航務員，每月薪資差額為14萬5475元，華航應依照兩造勞動契約的約定，給予蘇男從2019年2月1日起至離職前一日（同年10月20日止）的薪資差額，共125萬7655元本息。可上訴。

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