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    2婦人偷盆栽及空心磚 只因路過覺得漂亮、以為業者不要

    呂女開心找回失竊的仙人掌盆栽。（記者歐素美翻攝）

    呂女開心找回失竊的仙人掌盆栽。（記者歐素美翻攝）

    2022/09/27 12:28

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區呂姓女子在工作室外擺放仙人掌及多肉盆栽竟遭竊，因其中1盆為朋友送的生日禮物，令她很不捨，甚至連放盆栽的的空心磚也被偷，向警方報案，豐原分局豐原派出所調閱沿線路口監視器，迅速找到兩名竊嫌，嫌犯表示，因路過發現盆栽漂亮就帶回家，呂女尋回盆栽，還開心親送蛋糕及卡片感謝員警辛勞。

    偷取仙人掌及多肉盆栽的朱女（63歲）表示，因為路過見盆栽很漂亮，就「順手牽半」；偷取空心磚的嚴女（68歲）則表示，因見該工作室好像很久沒有開，以為業者不要了，就貪小便宜帶回家。警方依竊盜罪嫌函送。

    豐原警分局豐原派出所警員陳彥勳，於本月15日接獲呂姓女子報案，她表示，放在工作室外的2盆仙人掌及多肉盆栽遭竊，其中一盆為朋友送的生日禮物，另一盆已陪伴其超過半年的時間，心中很不捨，陳員立即調沿線監視器揪出竊嫌，2小時內將2盆盆栽找回。

    呂女事後發現放置盆栽下方的空心磚竟然也被竊，豐原派出所警員許哲恩獲知後，也立即尋回，警方迅速破案，讓呂女大讚「警察實在太厲害啦！」23日晚間特別到派出所贈送蛋糕及賀卡，感謝兩位員警的積極協助。

    呂女失竊的多肉盆栽。（記者歐素美翻攝）

    呂女失竊的多肉盆栽。（記者歐素美翻攝）

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