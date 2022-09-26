在柬埔寨受害2個多月 台妹現身：勿再受騙打工

台南安平國平里長參選人王伯群（後右）與吳姓女友人（後左），勸告到柬國打工的受害女子蔚藍（前右），勿再輕信網友之言，有問題一定要求助或向長輩反應。（記者王俊忠攝）

2022/09/26 19:26

〔記者王俊忠／台南報導〕今年6月下旬遭2名網友騙出國到柬埔寨打工的25歲台南女子「蔚藍」，歷經曾遭毆打虐待、被轉賣到第3家公司的淒慘境遇，之後獲第3家公司釋放並於9月5日返台。完成返國防疫隔離後的蔚藍26日由親友陪同出面呼籲說：「柬國真不是好地方，請台灣人千萬不要再去打工了！而網路交友軟體也要慎用，當心騙子藏在交友軟體裡害人！」。

蔚藍由母親王女、王女友人吳女、台南安平區國平里長參選人王伯群等人陪同現身說法。她表示，今年6月26日出國到柬國之前，她住在台中，透過交友軟體結識1名綽號YY的30多歲邱姓男子及40多歲的張姓女白牌計程車司機，邱、張兩人騙她洗腦說，放下一切，有機會到外國打工、當直播主，回台灣時就能賺到第1桶金。

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蔚藍被引誘搭機到柬埔寨工作，生平頭一遭到柬埔寨金邊市，第1家公司要她做人事招募工作，要用電腦打字、跟客戶聊天。因為曾經不慎刪除客戶資料、自拍照與私自拍園區照片，第1家公司發現後就找自家員工打她頭、臉部到流血受傷。

蔚藍指出，在第1家公司曾動念想約網友一起逃，但還是不敢，在第1家公司待不到1個月，被以2萬4千美元賣給第2家公司（經營網路博弈），前2家公司老闆都是中國人，公司要求不得以公司手機、電腦到網路臉書、其他平台留言，她都是偷偷PO文的。

這位受害女坦言，在柬國曾以交友軟體招募到3名台灣人到柬國工作，其中1人已回台灣，另2人下落並不清楚。後來她又被以2萬6500美元賣給第3家公司（經營網路博奕），她前後在這3家公司都待不到1個月，第3家公司老闆是台灣人，這位台灣老闆比較好、說要幫忙救台灣人，之後她就獲釋，與同園區共11位台灣人一起向台灣親友求救、買回台機票，並尋求國際警察協助，當地柬國好心人也幫忙安置他們住進飯店，等候搭機。

蔚藍表示，直到9月5日，他們11位台灣人一起搭機返台，抵台後即由刑事局人員帶去問筆錄、指認人蛇集團嫌犯。她在柬國打工2個多月，根本沒領到薪水，只有驚嚇、害怕，所幸有驚無險返台，她要公開呼籲台灣人不要再去柬國打工了，柬埔寨真不是好地方。

王伯群則希望政府為我國打造更好的工作環境，讓國人願意留在台灣工作，也呼籲國人要對政府有信心、留在台灣工作，一起為台灣的未來努力，共同打造幸福的生活。

到柬埔寨打工受害的台灣女子蔚藍，曾拍下她在柬埔寨金邊市所在位置的周遭環境照片。（蔚藍提供）

到柬埔寨打工受害的台灣女子蔚藍，曾拍下她在柬埔寨金邊市所在位置的周遭環境照片。（蔚藍提供）

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