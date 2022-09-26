為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    不滿女友分手竟把性愛片傳網 和解仍判刑2月

    不滿女友分手竟傳她性愛影片到成人網站，雖和解仍被判刑2個月，得易科罰金6萬元。（記者黃良傑攝）

    不滿女友分手竟傳她性愛影片到成人網站，雖和解仍被判刑2個月，得易科罰金6萬元。（記者黃良傑攝）

    2022/09/26 17:18

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一對情侶交往期間拍了4段性愛影片，兩人因故分手，李姓男友心生不滿，竟將影片以「別人的女人偶爾騎一騎」、「別人的女人借來騎」等不堪入目的標題，上傳知名成人網站播放，被害人發現前男友惡傳性愛影片，怒告李男加重誹謗及供人觀覽猥褻影像罪，高雄地院審酌審酌2人已和解，判刑2月、得易科罰金。

    判決書指出，被告李男（33歲）和女友交往期間，曾拍攝性愛影片當紀念，並有拍攝到女友臉部，兩人於是去年5、6月間分手後，李男竟將性愛影片分成4段，分別以「別人的女人偶爾騎一騎」、「女人偶爾借來騎一騎2」、「別人的女人借來騎3」、「別人的女人愛吃我的Ｘ」等標題，上傳至成人網站，供不特定人觀賞。

    被害人的朋友事後在色情網站發現，不敢置信，傳給被害人查看確認，她發現自己竟成成人影片的女主角，怒告李男公然侮辱及妨害風化等罪；檢警傳喚李男到案說明，他坦承上傳性愛影片，辯稱需上傳影片，才能加入網站會員，才傳這段私密影片，並沒有故意要分享給其他人觀賞之意。

    至於用不堪入目的標題，只是搞一下噱頭，也沒有故意要毀謗前女友之意，但檢方對他的供詞相當保留，最後並不採信他說法，因公然侮辱部分與前女友達成調解撤告，檢察官仍依散布猥褻物品、加重誹謗等罪，將他起訴。

    高雄地院法官審酌被告李男配合偵查，自白犯罪願接受制裁，已將上傳影片刪除下架，審理時也和前女友達成調解，法官最後認定被告以網際網路上傳影像方式，供人觀覽猥褻影像罪，處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    恨琵琶別抱 他竟傳性愛影片到越南給前女友親人
    2022/09/07 22:37

    恨琵琶別抱 他竟傳性愛影片到越南給前女友親人
    男大生上傳女子性愛片想當球隊投票人氣王 法官判6月拒緩刑
    2022/07/26 13:22

    男大生上傳女子性愛片想當球隊投票人氣王 法官判6月拒緩刑

    北市打造智慧樂齡城市 共創精彩人生
    上傳與前女友性愛片16次 東吳天菜判刑2年
    2019/08/07 20:37

    上傳與前女友性愛片16次 東吳天菜判刑2年
    追不到援交妹 竹科新貴駭進雲端散布性愛片
    2019/03/24 06:00

    追不到援交妹 竹科新貴駭進雲端散布性愛片

    堅持厚道 生技董座帶隊衝出營收新高
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播