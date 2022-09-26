不滿女友分手竟把性愛片傳網 和解仍判刑2月

不滿女友分手竟傳她性愛影片到成人網站，雖和解仍被判刑2個月，得易科罰金6萬元。（記者黃良傑攝）

2022/09/26 17:18

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一對情侶交往期間拍了4段性愛影片，兩人因故分手，李姓男友心生不滿，竟將影片以「別人的女人偶爾騎一騎」、「別人的女人借來騎」等不堪入目的標題，上傳知名成人網站播放，被害人發現前男友惡傳性愛影片，怒告李男加重誹謗及供人觀覽猥褻影像罪，高雄地院審酌審酌2人已和解，判刑2月、得易科罰金。

判決書指出，被告李男（33歲）和女友交往期間，曾拍攝性愛影片當紀念，並有拍攝到女友臉部，兩人於是去年5、6月間分手後，李男竟將性愛影片分成4段，分別以「別人的女人偶爾騎一騎」、「女人偶爾借來騎一騎2」、「別人的女人借來騎3」、「別人的女人愛吃我的Ｘ」等標題，上傳至成人網站，供不特定人觀賞。

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被害人的朋友事後在色情網站發現，不敢置信，傳給被害人查看確認，她發現自己竟成成人影片的女主角，怒告李男公然侮辱及妨害風化等罪；檢警傳喚李男到案說明，他坦承上傳性愛影片，辯稱需上傳影片，才能加入網站會員，才傳這段私密影片，並沒有故意要分享給其他人觀賞之意。

至於用不堪入目的標題，只是搞一下噱頭，也沒有故意要毀謗前女友之意，但檢方對他的供詞相當保留，最後並不採信他說法，因公然侮辱部分與前女友達成調解撤告，檢察官仍依散布猥褻物品、加重誹謗等罪，將他起訴。

高雄地院法官審酌被告李男配合偵查，自白犯罪願接受制裁，已將上傳影片刪除下架，審理時也和前女友達成調解，法官最後認定被告以網際網路上傳影像方式，供人觀覽猥褻影像罪，處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

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