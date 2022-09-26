8居民不服大享容器擴展案聲請停止執行 北高行更審仍裁准

新竹縣「大享容器」擴展計畫，遭當地8位居民聲請停止執行，北高行更審今仍裁准。（資料照）

2022/09/26 16:44

〔記者溫于德／台北報導〕新竹居民林彥碩等8人不滿新竹縣政府同意「大享容器」擴展計畫，聲請停止執行，台北高等行政法院今年月底已裁准聲請，經最高行政法院廢棄發回，北高行更審今「仍」裁准聲請，可抗告。

本案源於「大享容器」擬定擴展計畫，向新竹縣政府提出環境影響說明書，新竹縣府於2020年7月20日決議通過並公告審查結論，但當地居民林彥碩等8人不服，聲請提止執行

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北高行今年1月28日裁准聲請指，林彥碩8人是當地居民，屬當事人適格，且前年7月20日第10次環境影響評估審查委員會時，未就大享容器擴展計畫環境影響說明書包括評估排水、水污染、空氣污染在內等各項資訊、數據正確性、可信度、完整性予以驗證並給予回應。

且縱使大享容器公司已依審查會委員意見，提出部分補充、說明，仍未見委員閱覽後已同意的證據，另因未再次實質合議審查，審查會卻通過環說書與審查結論，已有瑕疵。

北高行也指，同意大享容器擴廠的原處分，並未依環評作業準則第32條規定以及同準則中「環境影響預測及評估方式」環境因子「排水」欄的規定，進行評估。

另，大享容器承諾不可能達成廢污水零排放，環評卻通過，加上2026年12月31日前根本不可能實現完成T6製程全面使用天然氣，或於2026年及2031年將T3及T2製程更新為天然氣窯爐，因此，若同意大享容器公司擴展計畫，實與法治國依法行政原則大相違背，裁准林彥碩等8人聲請。

案經最高行政法院廢棄發回，北高行更審今指，考量林彥碩等人的基本人權，且居住環境安全等一旦受損，恐難於回復，另停止「大享容器」擴展計畫不會對公益有重大影響，仍裁准聲請。

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