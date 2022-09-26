台中吊車、Lexus商旅車碰撞 吊臂插進車內超驚悚

吊車吊臂直接撞破車門插進車內。（民眾提供）

2022/09/26 13:08

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區前天發生一起驚悚車禍，一輛吊車與另輛LEXUS高級商旅車在路口碰撞，吊車前方吊臂竟直接撞破商旅車後車門，插進乘客座內，安全氣囊也因此爆開，所幸未造成人員傷亡，但因碰撞點距駕駛座相當近，仍讓駕駛飽受驚嚇，至於肇因及責任歸屬仍待後續鑑定釐清。

這起車禍發生在前天下午1點多，42歲王姓男子當時駕駛吊車沿北屯區陳平路往中清路方向直行，47歲吳姓男子則是駕駛新車要價372萬元的Lexus七人座商務休旅車，沿陳平路117巷欲左轉陳平路方向行駛，雙方就在陳平路與陳平路117巷口發生碰撞。

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這一撞吊車前方吊臂直接撞破商旅車的左後車門，還插進乘客座內，除導致車身及車門嚴重毀損，安全氣囊也因此爆開，所幸當時乘客座沒有坐人，否則後果不堪設想；有車商根據商旅車的車身、車門及乘客座椅等受損照片估算，光維修費用起碼百萬起跳。

而轄區第五分局交通分隊獲報趕往處理，經對兩造駕駛酒測均無飲酒反應，初判分因未依規定讓車、未注意車前狀況釀禍，但詳細的肇事原因及責任歸屬，有待後續調查釐清。

發生事故路口。（民眾提供）

吊車與Lexus商旅車在路口碰撞。（民眾提供）

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