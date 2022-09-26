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    首頁　>　社會

    疑未注意車前狀況！紅牌重機騎士撞小貨車慘死

    來自台中的41歲徐姓男子，駕駛紅牌重型機車載著29歲石姓女友人，25日下午約2點半從花蓮市區北上蘇花路廊，行經台9線178公里處時，疑未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈的小貨車，徐男當場死亡。（民眾提供）

    來自台中的41歲徐姓男子，駕駛紅牌重型機車載著29歲石姓女友人，25日下午約2點半從花蓮市區北上蘇花路廊，行經台9線178公里處時，疑未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈的小貨車，徐男當場死亡。（民眾提供）

    2022/09/26 11:37

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕來自台中的41歲徐姓男子，駕駛紅牌重型機車載著29歲石姓女友人，25日下午約2點半從花蓮市區北上蘇花路廊，行經台9線178公里處時，疑未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈的小貨車，徐男當場死亡，後座石女臉部骨折破相，送醫至今尚無法開口製作筆錄，詳細肇因尚待警方釐清。

    警方調查，41歲徐男駕駛紅牌重機載著29歲石姓女子，行經台9線178公里處，因剎車不及追撞前方停等紅燈自小貨車，徐男當場無呼吸心跳，經送慈濟醫院急救傷重不治。

    警方調查，徐男為台中人，後座石女雲林人，2人相載到花蓮遊玩，25日沿台9線南往北行駛於外側車道，行經178公里處，撞上前方停等紅燈51歲的吳姓男子所駕駛的自小貨車，初判疑未注意車前狀況。

    警消指出，徐男當場無呼吸心跳，送往慈濟醫院急救，但因傷重約當天下午3點半宣告不治，被載的石女臉部骨折，需住院治療，暫無生命危險，待可開口說話再作筆錄；小貨車吳姓駕駛酒測值0、徐男尚待法醫相驗，肇因有待釐清。

    徐男為台中人，後座石女雲林人，2人相載到花蓮遊玩，25日沿台9線南往北行駛於外側車道，行經178公里處，撞上前方停等紅燈51歲的吳姓男子所駕駛的自小貨車，警方初判疑未注意車前狀況。（民眾提供）

    徐男為台中人，後座石女雲林人，2人相載到花蓮遊玩，25日沿台9線南往北行駛於外側車道，行經178公里處，撞上前方停等紅燈51歲的吳姓男子所駕駛的自小貨車，警方初判疑未注意車前狀況。（民眾提供）

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