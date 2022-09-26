父女夾娃娃不諳規則拿走1500元贈品 業者索賠30萬被拒憤提告

南投縣埔里鎮某娃娃機台店為吸引顧客上門，訂出夾4送1的贈獎辦法，只限同機台同日，另有告示要求要傳照片或打電話給業者告知。（埔里警方提供）

2022/09/26 12:28

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣有夾娃娃機台店，為刺激「夾氣」訂出夾就送贈獎辦法，夾到4個可拿上方1樣禮物，但有限特定機台，且要聯絡業者，1對父女開心地夾到很多個，任意挑走2個娃娃和1台搖控車，總價值1500元，業者後來清點贈品減少調閱監視畫面找到人，要求照其貼出告示「偷竊賠200倍」，即須賠償30萬元，父女認為他們沒有偷竊且根本無法賠那麼多錢，業者堅持控告2人竊盜，警方只好將父女倆函送法辦。

南投縣埔里鎮有家夾娃娃機台店，舉辦夾就送活動，有的夾4隻，有的夾到3隻就送上方的禮品，需同台且限當日，不能夾A機台拿B台上方獎品，夾到後和拿獎品，要拍照傳LINE或打電話給業者。機台上還貼了告示「偷竊重罰商品價格200倍」。

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43歲男子帶著13歲女兒去玩夾娃娃機台，父女倆投了不少錢，後來夾到8個娃娃，開心地選了對面機台上方的一盒2個公仔，以及一台電動搖控汽車，但沒有傳照片或電話聯絡劉姓業者，即拿著獎品騎機車離開。

機台店業者後來清點獎品發現短少，查看監視錄影畫面，查到是該對父女拿走獎品未聯絡，且未照規定只能拿該機台上方的獎品，後來找到這對父女，這名父親表示不知不能拿不同區的獎品，也沒看到要先打電話聯絡業者，願意賠償業者損失，父女倆帶走的獎品合計1500元， 業者要求照告示牌所寫賠商品價格的200倍，即要賠30萬元才和解，惟男子認為他和女兒也是花錢夾娃娃，只是沒有弄懂業者訂的贈獎辦法，並未偷竊，無法接受業者用偷竊看待，提出高昂的賠償金額，劉姓業者索賠遭拒後，即控告這對父女竊盜。

埔里警分局提醒民眾，到夾娃娃機台店最好先看清楚業者貼的遊戲規則，以免未注意而被業者索賠甚至提告。

徐姓男子拿了一項獎品。（埔里警方提供）

13歲的小女孩也選了一項自己喜歡的獎品。（埔里警方提供）

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