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    首頁　>　社會

    任職28年警酒駕免職 數百萬退休金泡湯翻案敗訴

    謝員酒駕肇事免職求翻盤，被高雄高等分院判敗訴。（記者鮑建信攝）

    謝員酒駕肇事免職求翻盤，被高雄高等分院判敗訴。（記者鮑建信攝）

    2022/09/26 06:56

    〔記者鮑建信／高雄報導〕服務長達28年的高市警察局謝姓原住民警佐，接連酒駕肇事被免職，3、4百萬元退休金泡湯，他認為高雄市政府處分過重，提起行政訴訟翻案，高雄高等行政法院調查，市府依法處理，並無不當，判決他敗訴。

    2020年10月23日，六龜分局謝姓巡佐酒駕肇事，被調任林園分局服務，高雄市政府並因他酒精濃度達每公升1.2MG/L，涉犯公共危險罪，因屬再犯且漠視機關勸誡，嚴重影響公務人員及警察聲譽予以免職。

    謝員指出，公務員考績法、警察人事條例、警察人員獎懲標準等法規，對於「言行不檢，致嚴重損害政府或公務人員聲譽」過於空泛，而無一客觀標準﹔至於「影響警譽，情節嚴重」，則如何區分，不無疑問，市府顯有違反法律明確性及違反比例原則。

    市府則指出，謝員身為執法人員，知法犯法，已構成「言行不檢」具體標準。又原告任警職逾28年，擔負取締酒駕工作，對酒駕禁令理應知之甚詳，應以身作則，卻一再酒駕肇事，對警察團體形象破壞甚鉅，已「嚴重損害政府或公務人員聲譽」，難謂違反比例原則，或有裁量怠惰、裁量濫用之違法。

    合議庭法官調查，依銓敘部函示，為貫徹政府杜絕酒後駕車決心，就公務人員酒駕，並因之肇事者，如有言行不檢，致嚴重損害政府或公務人員聲譽，並有確實證據等情事，得為1次記2大過處分之懲處。

    高市府審酌謝員酒駕行為，對用路人造成恐慌，危及路人之生命財產安全，具有相當高危險性，予以免職，依法有據，判決市府勝訴，可上訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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