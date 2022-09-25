翹家工地求職？吸蜜鸚鵡被移工拾獲 警協尋飼主助團員

移工拾獲翹家的吸蜜鸚鵡送警所認領。（警方提供）

2022/09/25 21:40

〔記者許國楨／台中報導〕台中市1隻2歲多的吸蜜鸚鵡「球球」22日晚間翹家，隔天中午有移工在工地發現，熱心送交派出所代為協尋，經員警上網搜尋，沒多久就發現飼主貼文，卻因飼主焦急中留錯手機號碼聯繫未果，幸員警鍥而不捨，多方比對過去貼文成功聯繫上，協助這隻可愛的鳥寶與主人團圓。

台中市第三分局立德派出所員警劉佳竺、鄭裕憲當天中午所內備勤時，「不好意思我撿到一隻鸚鵡。」只見2名外籍移工走進警所表示，剛剛在工地發現這隻鸚鵡，見牠毛色鮮豔漂亮，乖巧溫順又親人，應該是有人飼養，因還在工作不方便照顧，希望警方幫忙找到飼主。

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員警在鸚鵡腳上發現印有編號腳環，研判應是因故飛離住處，主人一定也很著急，便打開臉書搜尋各大寵物協尋社團，果然在其中一個社團發現1則相符協尋文章立即撥打飼主電話，未料電話那頭卻傳來：「您撥的號碼是空號…」，員警不氣餒，立即從飼主過去貼文尋找連結線索，果然是轄區一名素食業者的友人，便請對方代為聯繫。

柯姓飼主獲通知趕到派出所，一眼認出自家養的吸蜜鸚鵡「球球」，「球球」也馬上跳到主人肩膀上示好，柯男開心表示，家中養了3隻鸚鵡，平時都很聽話，前一天晚上7點多因招呼客人一時不慎，2歲多的「球球」竟飛出家門遍尋不著，他上網發文協尋，慌亂中卻留錯了電話號碼，非常感謝員警積極協助讓自家的小寶貝可以安全回家。

警方呼籲，民眾家中若有飼養寵物，應多加注意寵物動向，並應掛上寵物名牌、腳環或植入晶片，避免不慎走失時，能迅速聯繫上飼主，讓毛小孩平安返家，但警察機關未具有動物保護專業知能與空間設備，難以進行活體動物收容及處置，民眾拾獲活體動物送交派出所時，若無法及時尋獲飼主，仍會聯繫動保處協助收容。

吸蜜鸚鵡毛色鮮豔漂亮。（警方提供）

警方輾轉找到飼主，協助這隻可愛的鳥寶與主人團圓。（警方提供）

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