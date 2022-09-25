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    首頁　>　社會

    明明被詐騙卻屢勸不聽 銀行員嘆：熱誠被抹滅

    一名銀行行員表示，常碰到客戶疑似被詐騙，她努力勸說卻仍有少部分的人不願相信。圖為示意圖，圖中人物非當事人。（資料照）

    一名銀行行員表示，常碰到客戶疑似被詐騙，她努力勸說卻仍有少部分的人不願相信。圖為示意圖，圖中人物非當事人。（資料照）

    2022/09/25 21:01

    〔即時新聞／綜合報導〕現今網路科技發達，詐騙犯罪也日益猖獗，透過社群平台詐騙的案件更是層出不窮，讓不少人深陷詐騙陷阱而不自知。有位銀行行員網友感嘆，面對已經勸說過但仍執迷不悟的受騙者，不僅深感無奈，就連自己的工作熱誠也逐漸被抹滅。

    該名網友於臉書社團爆怨公社表示，她在銀行業待了5年，正式成為行員也有近3年資歷，工作過程中最讓她無奈又自責的就是受詐騙者。儘管行員已經再三提醒，他們依然按照詐騙集團的指示，終究受騙。原PO認為她已經很努力想保護好客戶的資產，在得知客戶被詐騙時，都會替他們感到不值得，「覺得可以再多做一點什麼，但說真的好像也不能再多做什麼」。

    這名行員網友也擔心再如此下去，工作5到10年以後，她會跟其他同事一樣被同化，有一種「我做到告知義務，是你不說實話要騙我，所以你被騙也只能這樣」的心態出現。

    貼文一出，網友們紛紛送上安慰，「真的！一再叮嚀還是硬要跳下去，不認識的人也匯，到底在想什麼」、「因為一個字，貪」、「是不是耐心跟他們解釋，還會反被他們指責」。

    但也有網友質疑，「知道客戶被詐騙勸不醒，當下為何不報警？」，原po無奈澄清，「請問她自己跑回來說被詐騙，錢都拿給對方我能勸什麼，而且怎麼幫她報警，也只能請她什麼都掛失。在臨櫃問都正常，而且說的也沒什麼疑問，我真不知道我能怎麼幫她？」。

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