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    兒子確診中！母遇「假兒子」騙匯款 「特殊服務」被識破

    員警與行員聯手阻詐。（警方提供）

    員警與行員聯手阻詐。（警方提供）

    2022/09/25 13:02

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市八旬林姓婦人的兒子最近確診隔離中，未料卻接到「假兒子」來電，騙稱有貸款等開支急需繳納，請母親協助匯款，林婦不疑有他至銀行臨櫃匯款15萬元，行員進一步了解後卻發現其中有「貓膩」，通報員警到場一同釋疑，保住林婦積蓄，她則向眾人頻致意：「謝謝你們救了我！」

    台中市第三分局正義派出所22日獲報，80歲林姓婦人疑遇詐騙，巡佐宋屘堂、警員羅今廷趕往了解原委，林婦說，最近兒子與媳婦確診隔離中，當天稍早突然接到兒子來電稱更換手機號碼，另表示有貸款等開支急需繳納，因確診無法外出，請母親協助先行匯款。

    由於對方聲音語氣都與兒子極為相似，愛子心切的林婦不疑有他趕往銀行準備臨櫃匯款，且對方還請林婦將錢匯至某銀行太平分行專員的指定帳戶，稱該行員會協助後續繳款事宜，但這項「特殊服務」讓行員一聽就覺得事情不單純，去電該分行詢問，果真查無此人！

    在眾人勸說下，林婦改撥媳婦手機確認，在旁兒子接過電話後愣住秒回：「我沒有換電話啊！」立即拆穿假兒子的詐騙戲碼，及時攔阻15萬元款項，林婦女兒接獲通知也趕來陪伴，痛批詐團實在惡劣，連媽媽的生活積蓄也要騙取，十分感謝銀行行員及員警幫助，戳破這場騙局。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    林婦（戴帽者）險被「假兒子」詐騙。（警方提供）

    林婦（戴帽者）險被「假兒子」詐騙。（警方提供）

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