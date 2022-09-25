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    高職肄業板模工誆稱醫學系肄業 應徵輔導老師教學不力露餡

    基隆地院近日審結，認定丁男觸犯詐欺取財罪，判處拘役50天，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定丁男觸犯詐欺取財罪，判處拘役50天，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    2022/09/25 12:44

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕學歷為商工肄業的丁姓板模工，為應徵某文教事業公司輔導老師職缺，竟謊稱自己是台北醫學大學口腔醫學系肄業，而求職成功。結果丁男因授課情形不佳，公司發現他謊報學歷，對其提出詐欺告訴。基隆地院認定丁男觸犯詐欺取財罪，判處拘役50天，得易科罰金。

    檢警調查，丁男明知自己沒有台北醫學大學口腔醫學系肄業學歷，前年11月透過知名求職網站，輸入假學歷，再透過截圖到某文教事業公司面試求職，宣稱有國中數理解題能力，成功獲得聘用擔任助理及輔導老師工作；但後來公司卻發現丁男教學能力不佳，且前年12月8日經查詢後發現，丁男並非北醫大的學生，便要求他離職。

    2日後，丁男向基隆市政府申請勞資爭議調解，該公司認為被騙，但已支付對方任職期間的薪水共1萬2160元，便對他提起詐欺取財告訴。

    丁男辯稱，確實有到該文教事業公司應徵面試，並在求職網站填寫簡歷資料，但無詐欺犯意，當時是隨便選一間大學填寫履歷，應徵的助理教師是兼職性質，對方完全沒有提到學歷問題，更未要求出示學歷證明，在該公司內只有輔導學生解題，並未教學。

    檢察官偵訊時，公司營運長則表示，在求職網站刊登徵人廣告時，曾註明應徵者必須具備大學學歷，丁男於面試時曾提供履歷表，並自稱係台北醫學大學肆業；負責面試的楊姓主任也稱，當時丁男自稱就讀北醫大但沒有畢業是肆業等語，最後才決定錄取他。

    法官審理後認為，丁男填寫不實學歷詐欺他人獲得職位且取得薪酬，被解雇後還向市政府申請調解請求工資及遣散費，還美化自己被解雇原因，但考量他於審判時承認犯行，無前科紀錄素行良好，且從事板模工作收入不穩定，家中尚有稚子需扶養，故依詐欺取財罪，判處拘役50天，得易科罰金5萬元，不法所得1萬2160元沒收。

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