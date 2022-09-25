草屯塑膠、泡棉回收工廠大火 400坪廠房燒毀坍塌

南投縣草屯鎮碧興路上一家塑膠、泡棉回收工廠，25日凌晨發生大火，火勢猛烈。（民眾提供）

2022/09/25 12:15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮碧興路上1家塑膠、泡棉回收工廠，凌晨近3點起火燃燒，火勢一發不可收拾，烈焰衝天，濃煙連附近的國道3號都可看到，草屯、碧興等7個消防分隊出動人車前來灌救，射水無法控制還噴灑泡沫，火勢在3、4個小時後控制，但400坪鐵皮工廠塌陷，下方都是塑膠化學製品，到中午仍出動挖土機進行翻攪，以防悶燒後繼續引發大火。

草屯鎮碧興路一條巷子內的鋼構鐵皮工廠，今天凌晨2時多發生火災，草屯消防分隊在凌晨近3時接獲報案，消防局調派草屯、碧興、南投、雙冬、名間、鳳鳴等消防分隊出動人車前往灌救，該間面積約400坪工廠，裡面存放塑膠、泡棉等物，火勢迅速延燒，除了烈陷衝天及濃煙，並有濃濃塑膠味，由於工廠的負責人一直沒有到現場，無法確切了解裡面存放物，消防人員先射水滅火，後來則出動泡沫車噴灑泡沫滅火，火勢在3、4個小時後才控制，而鐵皮工廠在高溫下也毀損塌陷。

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火勢雖在上午就控制，但因塌陷的鐵皮屋內溫度仍高，且裡面都是塑膠製品，高溫的塑膠製品持續悶燒，消防局後來請挖土機前來，將毀損鐵皮和塑膠製品翻開，以防再度引發大火。

鐵皮廠房內燃燒迅速，屋頂後來即塌陷。（民眾提供）

塑膠、泡棉工廠烈焰沖天。（民眾提供）

消防人員後來噴灑泡沫才控制火勢。（民眾提供）

消防隊員射水灌救。（民眾提供）

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