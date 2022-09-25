中科院技術師下載機密被調查 刪除檔案判8月

桃園地院依無故刪除公務機關電腦之電磁紀錄罪判刑8月。（資料照）

2022/09/25 12:31

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國家中山科學研究院系統發展中心彭姓技術師，2018、2019年間擅自下載包括無人登月機、垂直發射反潛火箭、雄三飛彈等機密檔案到個人資料夾，被調查且停權後又趁他人未登出帳號之際，將已被檢調保全的資料夾內檔案全數刪除，近日被桃園地院依無故刪除公務機關電腦之電磁紀錄罪判刑8月。

彭男於2013年至中科院系發中心擔任定期契約人員，2016年後轉任技術師，負責網路管理、網頁開發及內部資訊安全稽核，具有伺服器管理者權限，2019年中科院系發中心清查，發現彭男於2018、2019年間，曾多次利用上班前或下班後到機房，未經授權下載、蒐集中科院所屬資料到伺服器個人資料夾，包括列為營業秘密及機密資料如無人機登月、垂直發射反潛火箭、雄三飛彈、陸基專案、雄風、天劍、天弓等相關資料，以及列屬一般公務機密的空軍天劍二型飛彈射擊影片、攻船飛彈導彈系統等。

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中科院隨即中止彭男管理權限、調整職務，檢調也介入偵辦並將資料夾進行保全；而彭男於2020年4月7日協助監工機房裝設監視器，趁工程師未登出管理者帳密且因公務暫時離開之際，先將系統連線傳輸紀錄關閉後，悄悄將資料夾內檔案全數刪除，幾天後檢調人員搜索時，發現資料夾內空無一物，勘驗伺服器系統連線傳輸紀錄及監視器證實是彭男所為。

彭男坦承刪除資料夾內檔案，但否認是無故或有何目的，推稱是因組內人員要求刪除伺服器內個人所有資料，他沒有收到中科院書面通知，並不知已被停止管理權；彭男辯護人則稱，伺服器管理人不只一人，彭男個人資料夾內檔案，是否是彭男下載、存放有疑慮。

法官調閱卷證並傳訊相關證人，認為彭男在調查人員訊問時，已坦承下載檔案到個人資料夾，並稱「是執行業務上所需，非業務內資料則是幫同仁備份或汰換電腦時暫存，以防電腦重灌後資料不見」，認為辯護人辯詞不足採信；而彭男因涉嫌違反國家機密保法案件被調查，明知自己已被停權，其他管理人亦指證歷歷，更無要求同仁刪除伺服器個人資料，反倒彭男利用他人帳密登入，還先關閉系統連線傳輸紀錄，是「欲蓋彌彰」做法，辯詞不足採信，聲稱刪除的資料只是個人資料夾，不重要也無關國家機密，顯也悖於事實。

審酌彭男明知未經授權卻下載、蒐集中科院檔案到個人資料夾，遭停權後卻利用他人未登出帳密刪除資料夾內檔案，所為應予非難，且犯後一再飾詞否認、毫無悔意，犯後態度不佳，依無故刪除公務機關電腦之電磁紀錄罪判刑8月，可上訴。

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