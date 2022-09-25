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    蹭5星飯店熱度？部落客截公關私訊PO網：這麼大飯店還討照

    台南遠東香格里拉酒店的玻璃穹頂。（記者王捷攝）

    台南遠東香格里拉酒店的玻璃穹頂。（記者王捷攝）

    2022/09/25 06:15

    〔記者王捷／台南報導〕美食部落客S男到台南五星酒店的香格里拉，拍下VIP樓層公共休息空間「玻璃穹頂」的照片，飯店公關私訊詢問，想在官網轉貼，S拒絕後把私訊內容PO在限時動態，還加註文字「這麼大的飯店還要跟別人要照片」，有飯店業者私下酸，蹭五星招牌凸顯照片的價值。飯店指出，是為記錄消費者體驗，才轉貼消費者照片，這是常態且會經過消費者同意。律師洪銘憲說，以著作權來說，有徵求作者授權，才是正確的法律觀念。

    S男在IG上有3萬多粉絲，常拍出好看的美食照片，並公布自己的聯絡方式，表示歡迎各界談攝影合作，前幾天他拍下「穹頂」的照片，被飯店公關在IG上搜尋到，因為「穹頂」是飯店招牌，效仿古羅馬萬神殿，透過引入自然光線的，改變建築內部的氛圍，會因天氣、時間的不同，會有不同的光影；S拒絕公關請求，還回了一個愛心符號。

    對飯店來說，引用照片也常被消費者拒絕，所以沒有放在心上，不過隔了幾天卻發現S男把私訊對話公開PO網，並加註文字、放上一個從手指縫隙向外看的表情符號，引起飯店業者討論。

    有業者認為，部落客很多亂象，有些部落客仗著網路人氣，半強迫業者配合，飯店業者有時為和氣生財，有苦難言，這次看到S男的行為，覺得很不妥，拒絕飯店使用照片，是拍攝者的權利，但公開私訊等於是拿飯店的招牌替自己的照片打廣告，這樣不曉得是否有構成侵權？

    香格里拉飯店對此低調不回應，表示沒有要追究S男，飯店有專業的商業攝影，但也會蒐集消費者拍下的照片轉貼IG官網，是為了記錄消費者的體驗，也都會經過消費者同意，對私訊內容被公開一事，以後會更注意，避免衍生其他商業行為。

    律師洪銘憲說，以著作權的概念來說，作者在完成創作的當下即享有著作權，曾有一件判決是攝影師提供了參考照給某公司，但某公司卻「二創」參考照，在沒有經過攝影師同意的情況下，把多張照片合成在一起，作為商業宣傳，並主張這樣的合成照也有著作權，但法官不接受這樣的辯解，主因還是公司沒有經過攝影師同意又使用照片，導致後來敗訴，所以無論公司行號還是個人，要使用他人的創作，就必須經過作者同意，才是正確的法律觀念。

    香格里拉酒店指出，會定期搜尋消費者在飯店內派攝的照片引用在官網上，除了會經過消費者同意，還會標籤拍攝者的IG帳戶。（翻攝香格里拉官方IG）

    香格里拉酒店指出，會定期搜尋消費者在飯店內派攝的照片引用在官網上，除了會經過消費者同意，還會標籤拍攝者的IG帳戶。（翻攝香格里拉官方IG）

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