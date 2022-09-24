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    空地草太高也算污染！ 3地主吞下罰單

    雜草高過50公分，被視為污染環境行為。雜草示意圖，與本案無關。（資料照。記者張軒哲攝）

    雜草高過50公分，被視為污染環境行為。雜草示意圖，與本案無關。（資料照。記者張軒哲攝）

    2022/09/24 20:09

    〔記者吳政峰／台北報導〕新北市政府2021年到轄內一處空地稽查，發現上面雜草生長茂密，已超過50公分，屬於「污染環境行為」，依廢棄物清理法分別對3名地主各開出1200元罰單。地主不服，主張雜草非廢棄物，興訟抗罰，但台北高等行政法院認為，放任雜草生長恐進一步造成環境污染，開罰無誤，日前駁回告訴。

    2021年間，新北市政府派人到新北土城一處空地進行稽查，發現該處屬於公告的廢棄物清理法所稱的「指定清除地區」，上面的雜草高度卻高過50公分，屬於污染環境行為，決議要求三名地主限期改善。

    期限一到，稽查人員到現場複查，發現草還是很高，並未完成改善，遂依違反廢棄物清理法分別對三名地主各開出1200元罰單。

    地主不服，興訟抗罰，主張新北市政府把所有區域均列為廢棄物清理法所指定的清除區域，將「空地草長逾50公分」視為「污染環境行為」且列入公告，顯違反行政程序法第10條「行政裁量合義務性裁量原則」，況且自然生長的雜草並非廢棄物清理法第2條所定義的「廢棄物」，以常識及經驗法則，在私有空地種植物，乃有益於空氣改善，一般人不會將雜草當作「廢棄物」看待。

    新北市政府公告空地上草長超過50公分為污染環境，課予地主負有避免污染環境行為的義務，即將空地上草長控制不得超過50公分。台北高等行政法院認為，從廢棄物清理法第1條「有效清除、處理廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康」脈絡觀察，該公告符合廢棄物清理法的立法意旨，並無逾越法定裁量權。

    台北高等行政法院指出，閒置、荒廢的土地或建築物四周空地，原本就處於缺乏管理、維護或使用等狀態，常見雜草生長，若持續放任不管，容易進一步形成污染環境，容易孳生病媒（蚊、蠅、鼠、蚤等）而不利於環境衛生或國民健康。

    綜上，台北高等行政法院認為空地雜草高度超過50公分，新北市政府開罰有據，判三名地主敗訴，全案確定。

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