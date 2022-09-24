宴請鄰長涉賄選 竹崎鄉村長收押

嘉義地檢署偵辦竹崎賄選案，將戴姓村長聲押禁見獲准。（資料照）

2022/09/24 16:42

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉46歲戴姓村長有意轉換跑道參選鄉民代表，今年8月下旬，外燴辦桌宴請鄰長、宮廟幹部及村民，席間提及年底選舉請多多支持等語，被檢舉涉賄選，嘉義地檢署昨天（23日）搜索傳喚村長、證人等13人，檢方深夜複訊，林姓鄰長10萬元交保，戴姓村長涉有勾串證人之虞，檢方向嘉義地方法院聲請羈押禁見；嘉義地院今天下午召開羈押庭，裁准羈押並禁止接見、通信。

嘉義地院說，戴男否認提供免費宴飲買票，但多數證人證述在案，涉嫌違反公職人員選舉罷免法犯罪嫌疑重大。法官斟酌戴男否認犯行，且辯詞與證人所述互為矛盾，考量證人與被告間多有鄰里、村內事務往來交情，關係密切，認為戴男影響證人據實作證的可能性甚高，足認有串證之虞，而有羈押原因，另，選舉為民主政治重要表徵，戴男涉嫌破壞選舉公平及公正性，為維護此等重大公共利益，及確保後續案件偵查及追溯，認有羈押必要，應予羈押，並禁止接見、通信。

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嘉檢接獲情資，社區以往每隔一段時間會舉辦鄰長聯誼餐會，然而以前參與鄰長要各自繳費，近一、兩年受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響停辦，今年8月下旬在選舉登記之前，有意參選鄉民代表的戴姓村長在社區以每桌4千元價格，席開5桌宴請鄰長、宮廟幹部及村民，其中，林姓鄰長涉嫌替戴男居中聯絡，餐費由村長買單，席間還提及選舉多多支持，涉及賄選。

檢察官李志明指揮嘉義縣調查站、嘉義市警察局刑警大隊、嘉義縣警局竹崎分局等單位組成專案小組，昨天搜索傳喚戴男等23人，經漏夜偵訊，昨天深夜諭知林姓鄰長10萬元交保、戴姓村長聲押禁見，其餘請回。

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